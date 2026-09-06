Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9), σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό εντόπισε κτηνοτρόφος, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να προσδιοριστούν με βεβαιότητα το φύλο και η ηλικία της σορού. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πιθανότατα για άνδρα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, χωρίς να επιβεβαιώνονται από την αστυνομία, πρόκειται για ηλικιωμένο άντρα.

Η ταυτότητα της σορού, καθώς και το φύλο, η ηλικία και τα αίτια του θανάτου, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την αστυνομική έρευνα.