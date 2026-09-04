Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Ερμιόνη, η Ερμίνα, ο Μωυσής, η Ροζαλία και ο Ωκεανός, καθώς και οι αντίστοιχες παραλλαγές των ονομάτων τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Προφήτη Μωυσή του Θεόπτη και της Αγίας Ερμιόνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης

Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 4 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βαβύλα του Ιερομάρτυρα, επισκόπου Αντιοχείας, και των Τριών Παιδιών που μαρτύρησαν μαζί του, Αμμωνίου, Δονάτου και Φαύστου, του Προφήτη Μωυσή του Θεόπτη, της Αγίας Ερμιόνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου, του Οσίου Ανθίμου του νέου ασκητή από την Κεφαλονιά, του Αγίου Βάβυλα, διδασκάλου στη Νικομήδεια, και των ογδόντα τεσσάρων μαθητών του, των Αγίων Θεοτίμου και Θεοδούλου, του Αγίου Πετρωνίου, της Αγίας Χαριτίνης, του Αγίου Σαρβήλου, των Αγίων Κεντυρίωνος, Θεοδώρου, Αμμιανού, Ιουλιανού και Ωκεανού, των Αγίων Θαθουήλ και Βεβαίας, των Αγίων Κέγουρου, Σεκενδίνου, Σέκενδου και της μητέρας τους Ιερουσαλήμ, των εν Βεροία μαρτύρων, καθώς και των 3.628 Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Νικομήδεια. Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης η Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του Νεομάρτυρα Θεοδώρου του Χατζή του Μυτιληναίου.

Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης: Η μορφή που συνδέθηκε με την Έξοδο και τις Δέκα Εντολές

Ο Προφήτης Μωυσής αποτελεί μία από τις κεντρικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς χρονολογίες της ζωής του δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ιστορική βεβαιότητα, ενώ εκκλησιαστικές πηγές τον τοποθετούν παραδοσιακά στη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, ο Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο από εβραϊκή οικογένεια, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Φαραώ είχε διατάξει τη θανάτωση των αρσενικών βρεφών των Εβραίων. Η μητέρα του τον τοποθέτησε σε ένα καλάθι στον Νείλο και το βρέφος βρέθηκε από την κόρη του Φαραώ, η οποία το ανέθρεψε στην αιγυπτιακή αυλή.

Αργότερα, αφού εγκατέλειψε την Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε στη γη Μαδιάμ, η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει την κλήση του από τον Θεό μέσα από το επεισόδιο της φλεγόμενης βάτου στο όρος Χωρήβ. Ο Μωυσής επέστρεψε τότε στην Αίγυπτο μαζί με τον αδελφό του Ααρών και ζήτησε από τον Φαραώ την απελευθέρωση των Ισραηλιτών.

Η μορφή του συνδέθηκε κατεξοχήν με την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Στη βιβλική διήγηση περιλαμβάνονται οι δέκα πληγές του Φαραώ, η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και η μακρά πορεία του λαού στην έρημο. Ο Μωυσής παρουσιάζεται ως ο ηγέτης που καθοδηγεί τους Ισραηλίτες σε αυτή τη μετάβαση.

Ιδιαίτερη θέση στην παράδοση κατέχει η ανάβασή του στο όρος Σινά, όπου, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, έλαβε τις πλάκες με τις Δέκα Εντολές. Η συγκεκριμένη αφήγηση βρίσκεται στον πυρήνα της βιβλικής παράδοσης γύρω από τη Διαθήκη και τον Νόμο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Μωυσής απέκτησε τόσο κεντρική θέση στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό.

Η βιβλική παράδοση αναφέρει ότι ο Μωυσής οδήγησε τον λαό για σαράντα χρόνια στην έρημο, χωρίς τελικά να εισέλθει ο ίδιος στη Γη της Επαγγελίας. Πριν από τον θάνατό του όρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναυή και, σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, πέθανε σε ηλικία 120 ετών στο όρος Νεβώ. Ο ακριβής τόπος της ταφής του παρέμεινε άγνωστος.

Οὐκ ἐκ πέτρας νῦν, ουδ᾿ ὀπισθίων μέρει,

Μωσῆ θεωρεῖς, ἀλλ᾿ ὅλον Θεὸν βλέπεις.

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=PY6H3Tx9AlE

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.