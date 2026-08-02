Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο μεγάλο πύρινο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, καθώς δύο μέλη του ενός πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ένας χειριστής με καταγωγή από τη Δανία και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αντίθετα, ένας Βρετανός χειριστής και ένας ακόμη Έλληνας μεταφραστής κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί και μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις, καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν ιδιώτες εργαζόμενοι στις εταιρείες από τις οποίες η ελληνική πολιτεία μισθώνει τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και δεν ανήκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκλονίζει το βίντεο της σύγκρουσης

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη δραματική στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, ενώ πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού πάνω από τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Αγίου Νεκταρίου.

Αμέσως μετά το δυστύχημα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των τεσσάρων επιβαινόντων.

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τους δύο επιζώντες, ωστόσο τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, ενώ τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν στο έδαφος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, όταν συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Όπως αναφέρεται, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ τον συντονισμό από το πεδίο είχε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα – δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί. Οι δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί, ενώ οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές