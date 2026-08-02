Δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ψάθα συγκρούστηκαν στον αέρα και έπεσαν σε χαράδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σώοι είναι και δύο χειριστές του ενός ελικοπτέρου. Το πλήρωμα επικοινώνησε με το επιχειρησιακό κέντρο για την κατάστασή του και έδωσε τις συντεταγμένες του μετά την πτώση.

Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, το ένα εκ των οποίον ήταν για τον συντονισμό. Σε αυτά τα ελικόπετρα ο χειριστής είναι ξένος και ο συντονιστής έλληνας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες επικοινωνίας με το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, για το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εικόνα σχετικά με την κατάστασή του.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, το οποίο επιχειρεί με έξι ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, συνολικά 12 διασώστες και δύο ιατρούς. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πληρώματα αναμένουν οδηγίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πρόσβαση στο σημείο και τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους, όλοι μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.