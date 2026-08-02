Σε εξαιρετικά δύσκολη φάση παραμένει η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, πέρασε τον Κιθαιρώνα και εξακολουθεί να καίει στη Δυτική Αττική.

Οι ισχυρές αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, οι αναφορές για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι και τα ενεργά μέτωπα κοντά στο Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα διατηρούν σε πλήρη κινητοποίηση την Πολιτική Προστασία.

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στον ανατολικό τομέα της πυρκαγιάς, όπου οι φλόγες κινούνται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς την κατεύθυνση των Βιλίων. Παράλληλα, το νότιο τμήμα του μετώπου εξακολουθεί να απασχολεί τις δυνάμεις στις περιοχές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βένιζα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει πολλές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες αναζωπυρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξαιτίας των ανέμων και της πυκνής, ξερής βλάστησης.

Κρίσιμη μάχη στο Κρύο Πηγάδι

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Κρύο Πηγάδι, κοντά στην Αγία Παρασκευή Βιλίων, όπου οι φλόγες έχουν εισέλθει σε πυκνό πευκοδάσος και βρίσκονται δίπλα σε διάσπαρτες κατοικίες. Ελληνικά μέσα μεταδίδουν αναφορές για σπίτια που καίγονται, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη επίσημος και οριστικός απολογισμός των ζημιών στην περιοχή.

Η κατεύθυνση του ανέμου λειτουργεί κατά διαστήματα προστατευτικά για τον μικρό οικισμό, καθώς σπρώχνει τη φωτιά προς αντίθετη πλευρά. Ωστόσο, οι συνεχείς μεταβολές, οι ριπές και οι κηλιδώσεις —η μεταφορά δηλαδή αναμμένων υλικών σε μεγάλη απόσταση— δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν γραμμές άμυνας πριν από τα Βίλια, ώστε να εμποδίσουν την περαιτέρω προσέγγιση της φωτιάς προς την κατοικημένη ζώνη.

Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι στο Κρύο Πηγάδι καίγεται ένα από τα πυκνότερα δάση της περιοχής ενώ έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Οι κάτοικοι του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου είχαν ήδη κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Οι Αρχές εξακολουθούν να ζητούν από όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και να μην επιστρέφουν στις εκκενωμένες ζώνες χωρίς σχετική άδεια.

Τα αεροσκάφη μπήκαν ξανά στη μάχη

Έπειτα από διαστήματα κατά τα οποία οι σφοδρές αναταράξεις περιόρισαν ή κατέστησαν αδύνατες τις επιχειρήσεις των αεροσκαφών, τα πτητικά μέσα μπήκαν εκ νέου στη μάχη. Οι πιλότοι επιχειρούν όπου οι συνθήκες επιτρέπουν ασφαλείς υδροληψίες και ρίψεις, με προτεραιότητα τις εστίες που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και τα δύσβατα σημεία στα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίγεια τμήματα.

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί συνολικά 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, ένα από τα οποία χρησιμοποιείται για τον συντονισμό. Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους, πάντως, μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων. Όπως είχε γνωστοποιήσει η Πυροσβεστική, οι θυελλώδεις ριπές εμπόδιζαν σε αρκετές περιπτώσεις τόσο την άντληση νερού από τη θάλασσα όσο και την πραγματοποίηση ασφαλών ρίψεων.

Στην ευρύτερη ζώνη επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντων, μεγάλος αριθμός οχημάτων και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες, ενώ σε δύσβατες περιοχές έχουν αναπτυχθεί πεζοπόρα τμήματα για την κατάσβεση εστιών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Πόρτο Γερμενό και Ψάθα υπό συνεχή επιτήρηση

Στο Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα η μάχη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς το πευκοδάσος ανάμεσα στον Μύτικα, τους Φιλίππους και την παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Παρότι σε ορισμένα σημεία η εικόνα παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση, οι εκατοντάδες μικρές εστίες μέσα στην καμένη έκταση μπορούν να δώσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Στο Πόρτο Γερμενό έχουν ήδη καταγραφεί εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις για περίπου δέκα καμένα σπίτια αναθεωρήθηκαν γρήγορα προς τα πάνω, ενώ εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησαν ακόμη και για περισσότερες από 100 κατοικίες που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Ο αριθμός παραμένει προσωρινός, καθώς η επίσημη καταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ΕΡΤ αναφέρει ότι αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Ψάθα παραμένει επίσης υπό στενή επιτήρηση, καθώς η φωτιά έχει κινηθεί επανειλημμένα προς την παραλιακή ζώνη. Η διάταξη των δυνάμεων έχει στόχο να προστατευθούν οι κατοικίες και να αποτραπεί η επαναφορά του μετώπου σε περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες.

Αγώνας δρόμου πριν αλλάξουν ξανά οι συνθήκες

Οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστών. Στην Αττική πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά οι ριπές φθάνουν υψηλότερα. Από το απόγευμα προβλέπεται μικρή εξασθένηση, εξέλιξη που αναμένεται να διευκολύνει τις εναέριες ρίψεις και την προσπάθεια περιορισμού των αναζωπυρώσεων.

Η πρόγνωση κάνει λόγο για σταδιακή υποχώρηση της έντασης από το απόγευμα.

Η αναμενόμενη εξασθένηση, πάντως, δεν συνεπάγεται άμεση άρση του κινδύνου. Η Αττική και η Βοιωτία παραμένουν σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ η μεγάλη περίμετρος της καμένης έκτασης απαιτεί πολυήμερη επιτήρηση.

Η προτεραιότητα των δυνάμεων είναι να περιορίσουν τις φλόγες πριν από τη νύχτα, να προστατεύσουν τα Βίλια και τις διάσπαρτες κατοικίες και να εμποδίσουν νέες εστίες να αποκτήσουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.