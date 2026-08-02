Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, πέρασε τον Κιθαιρώνα και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική επικεντρώνεται πλέον το σύνολο σχεδόν του πυροσβεστικού μηχανισμού.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν σε ένα μέτωπο δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ νέα μηνύματα του 112 εκδόθηκαν για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές των Μεγάρων που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς.

Δύο διαδοχικά μηνύματα του 112 ζήτησαν από όσους βρίσκονται στην Αγία Σκέπη και στο Κανδύλι να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο και από όσους βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το μέτωπο έχει κατέβει πλέον βαθύτερα στη Δυτική Αττική, μετά την καταστροφική πορεία του από τον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας προς το Πόρτο Γερμενό, τη Βένιζα, την Ψάθα και τον Κιθαιρώνα.

Δύο βασικές κατευθύνσεις του μετώπου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο κινείται βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο έχει κατεύθυνση νοτιοδυτικά, προς το πεδίο βολής και το Κανδύλι Μεγάρων.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι φλόγες κινήθηκαν και προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, πλησιάζοντας σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα Μέγαρα. Οι δυνάμεις επιχειρούν να εμποδίσουν την περαιτέρω εξάπλωση προς κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές, καθώς η πυρκαγιά βρίσκει μπροστά της συνεχόμενη βλάστηση και μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εγγύτητα της φωτιάς με το πεδίο βολής των Μεγάρων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούγονταν εκρήξεις, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τα πεζοπόρα τμήματα και δυσκολεύει την ασφαλή προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Στην Αττική και τη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις δυνάμεις αυτές περιλαμβάνονται 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και άλλοι 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστών.

Στη Βένιζα και στην Ψάθα εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, παρά τη μεγάλη ολονύχτια επιχείρηση. Πυροσβέστες παραμένουν επίσης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, του Μύτικα και του Αγίου Νεκταρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις και να προστατεύσουν κατοικίες.

Με το πρώτο φως ξεκίνησαν ρίψεις από τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ ακόμη ένα ελικόπτερο χρησιμοποιείται για τον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν σε συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις, δίνοντας προτεραιότητα στα σημεία που βρίσκονται κοντά σε οικισμούς και κρίσιμες εγκαταστάσεις. Παράλληλα η ένταση της επιχείρησης δοκιμάζει πληρώματα και μηχανές.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Λεωφορεία βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση πολιτών.

Δύσκολες οι ρίψεις λόγω των ανέμων

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Τις προηγούμενες ώρες έφτασαν κατά τόπους τα 6 και 7 μποφόρ, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και γρήγορες μεταβολές στην κατεύθυνση του μετώπου.

Οι συνθήκες δυσκόλεψαν και την αεροπυρόσβεση, καθώς τα πληρώματα αντιμετώπισαν ισχυρές αναταράξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια ούτε υδροληψίες ούτε ρίψεις νερού, με αποτέλεσμα το κύριο βάρος της μάχης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις.

Η μικρή εξασθένηση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της επιχείρησης. Ωστόσο, ακόμη και αν περιοριστεί η ταχύτητα εξάπλωσης, παραμένει μεγάλος ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων μέσα στην εκτεταμένη καμένη περιοχή.

Διαδοχικές εκκενώσεις από τη Βοιωτία έως τα Μέγαρα

Από την εκδήλωση της πυρκαγιάς έχουν σταλεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για δεκάδες περιοχές στη Βοιωτία και στη Δυτική Αττική. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, τη Βένιζα, το Αλεποχώρι, τη Λούμπα, τη Ζάχουλη και άλλους οικισμούς.

Οι νεότερες εντολές για την Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων σηματοδοτούν τη μετατόπιση του κινδύνου προς τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν αποκλειστικά τις διαδρομές που αναφέρονται στα μηνύματα του 112 και να μην επιχειρούν να επιστρέψουν στις περιοχές που εκκενώθηκαν. Η πυκνή παρουσία καπνού, οι συνεχείς αλλαγές του ανέμου και η πιθανότητα νέων εστιών καθιστούν επικίνδυνη την κίνηση χωρίς συντονισμό.

Κατά τις επιχειρήσεις στη Βένιζα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού του. Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και δάση

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρουν ότι περισσότερα από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Στη Βένιζα καταγράφηκαν επίσης καμένες ή σοβαρά πληγείσες κατοικίες, ενώ μεγάλες εκτάσεις του πευκοδάσους του Κιθαιρώνα έχουν γίνει στάχτη.

Η πλήρης καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη αρχίσει σε όλες τις περιοχές, καθώς η πρόσβαση παραμένει δύσκολη και η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί πλήρως. Κλιμάκια της κρατικής αρωγής αναμένεται να μεταβούν στις πληγείσες ζώνες μόλις το επιτρέψουν οι επιχειρησιακές συνθήκες.

«Mega-fire» με την τελική αποτύπωση σε εκκρεμότητα

Νεότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν πάνω από τα 100.000 στρέμματα την έκταση από την οποία πέρασε ή την οποία επηρέασε η πυρκαγιά, μέγεθος που αντιστοιχεί στον όρο «mega-fire».

Ωστόσο, η τελευταία διαθέσιμη δορυφορική αποτύπωση πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αφορά το μεσημέρι του Σαββάτου, πριν από τη νέα επέκταση προς τη Βένιζα και τα Μέγαρα. Έως τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καταγραφεί περίπου 66.600 καμένα στρέμματα: 30.900 στη Βοιωτία και 35.700 στο Πόρτο Γερμενό.

Η τελική έκταση αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς η φωτιά συνέχισε να καίει για πολλές ώρες μετά τη δορυφορική διέλευση. Για την επίσημη αποτίμηση χρειάζεται νέα χαρτογράφηση, ώστε να διαχωριστούν οι καμένες επιφάνειες από τις άκαυτες νησίδες που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στη συνολική περίμετρο.

Βελτιωμένη εικόνα σε Αιγιάλεια και Φωκίδα

Σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα στην Αιγιάλεια, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Περίπου 100 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα παραμένουν στο πεδίο, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις στις ενεργές εστίες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες κατάφεραν να διατηρήσουν το μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το βάρος της επιχείρησης πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο βασικά ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στην Πηγή και στο Κλήμα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος παρέχουν συνδρομή.

Στη Φωκίδα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν γύρω από τους εκκενωμένους οικισμούς για τον έλεγχο νέων εστιών.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Πάστρα παραμένει σε εξέλιξη, αλλά η εικόνα της είναι καλύτερη σε σχέση με τις πρώτες ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν αναφέρεται άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ έχει αναφερθεί και σύλληψη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν διαδοχικές εντολές εκκένωσης για επτά περιοχές και απομακρύνθηκαν τουρίστες από ξενοδοχεία στον Κατελειό. Ένα άτομο έχει συλληφθεί ως ύποπτο για εμπρησμό, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.