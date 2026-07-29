Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης, στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 29/07, περίπου στις 21:40, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 65 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσοαγαίας #Αττική. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Παράλληλα, για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.