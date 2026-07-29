Τραγωδία σημειώθηκε στο Γύθειο, καθώς πέθανε πυροσβέστης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αρχικά έγινε γνωστό ότι ο πυροσβέστης πέθανε στη μάχη με τις φλόγες, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στο Γύθειο. Έπειτα, έγινε γνωστό από τον ΑΝΤ1 ότι ο πυροσβέστης πέθανε από παθολογικά αίτια.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα, δύο πυροσβέστες που έδιναν μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, έχασαν τη ζωή τους.

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε δύσβατη περιοχή, κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί προς τους Μέλαμπες, έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα, το οποίο βρέθηκε περικυκλωμένο από τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, επέβαιναν σε ημιφορτηγό και επιχειρούσαν να προσεγγίσουν άλλο σημείο της πυρκαγιάς όταν εγκλωβίστηκαν από τη ραγδαία εξάπλωση του μετώπου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται, ενώ η απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη:

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.