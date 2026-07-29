Με τον πιο τραγικό τρόπο εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε δύσβατη περιοχή, κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί προς τους Μέλαμπες, έξω από το υπηρεσιακό τους όχημα, το οποίο βρέθηκε περικυκλωμένο από τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, επέβαιναν σε ημιφορτηγό και επιχειρούσαν να προσεγγίσουν άλλο σημείο της πυρκαγιάς όταν εγκλωβίστηκαν από τη ραγδαία εξάπλωση του μετώπου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται, ενώ η απώλειά τους έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση:

Μάχη απέναντι σε ακραίες συνθήκες – Άνεμοι έως και 11 μποφόρ

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Σύμφωνα με τον καθηγητή Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμη Λέκκα, στην περιοχή καταγράφονται άνεμοι 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 11 μποφόρ, μετατρέποντας την πυρκαγιά σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι όχι μόνο προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, αλλά έχουν καθηλώσει και τα εναέρια μέσα, καθώς σε αρκετές φάσεις της επιχείρησης δεν ήταν δυνατή η ασφαλής πτήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

«Είναι μία πολύ επικίνδυνη φωτιά, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέσα υπάρχουν σπίτια και γι’ αυτό εκδόθηκαν συνεχόμενα μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Συντονιστικού της Πυροσβεστικής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέτωπο άνω των 15 χιλιομέτρων – Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια

Η εικόνα στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει δραματική, με το πύρινο μέτωπο να ξεπερνά πλέον τα 15 χιλιόμετρα. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, ενώ κάτοικοι και πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση:

«Ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Είμαι πολύ ταραγμένος. Ας χαθούν όλα, αλλά όχι ανθρώπινες ζωές».

Ο ίδιος γνωστοποίησε επίσης ότι δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση τραυματίστηκαν, ενώ στην περιοχή επιχειρούν πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνεχόμενα μηνύματα του 112 – Εκκενώνονται οικισμοί

Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες αποστολές μηνυμάτων μέσω του 112, καθώς η φωτιά αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί οδηγίες εκκένωσης για:

Κρύα Βρύση προς Ρέθυμνο.

προς Ρέθυμνο. Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη.

και προς Αγία Γαλήνη. Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

και προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου. Τριόπετρα προς Κεραμέ.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παραμένει απρόβλεπτη.

Τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με:

156 πυροσβέστες ,

, 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ,

της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 33 πυροσβεστικά οχήματα ,

, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, τα οποία επιχειρούν μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου ενισχύουν την προσπάθεια, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες.

Η σημερινή ημέρα καταγράφεται ως μία από τις πιο σκοτεινές στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, με δύο πυροσβέστες να θυσιάζουν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή. Την ίδια ώρα, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να αποτραπούν νέες ανθρώπινες απώλειες και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.