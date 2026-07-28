Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Πάρο και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή, με το 112 να στέλνει μήνυμα για εκκενώσεις τριών οικισμών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο, ενώ από αέρος, ρίψεις πραγματοποιούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης, στάλθηκε μήνυμα από το 112 που ανέφερε:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδο Ανερατζιά απομακρυνθείτε προς Αλυκή».

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.