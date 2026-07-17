«Η εμπειρία των 25 ετών ύπαρξης του Θερινού Σχολείου και των 35 ετών ύπαρξης της Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος (με έδρα τον Βόλο), μας επιτρέπει να κρίνουμε ότι το επίπεδο γνώσεων των Θεσσαλών μαθητών είναι αρκετά υψηλό». Αυτά τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δρ. Λουκάς Ζαχείλας ο οποίος κατέχει τη θέση του καθηγητή στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αφορμή το θερινό σχολείο Αστρονομίας-Αστροφυσικής-Διαστημικής που διοργανώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Βόλο.

Ο ίδιος για το Σχολείο επίσης τονίζει πιο αναλυτικά:

«Το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας-Αστροφυσικής-Διαστημικής αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν θεσμό στην εκπαίδευση όλων των ηλικιών. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα επίπεδα γνώσεων. Καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της ύλης της Αστρονομίας – Αστροφυσικής (που περιέχεται σε ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα). Το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας-Αστροφυσικής έρχεται να καλύψει το κενό, που αφήνει η έλλειψη της διδασκαλίας της αρχαίας αυτής επιστήμης στην Α’βάθμια και στην Β’βάθμια Παιδεία μας και να προσφέρει τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να λέγεται ολοκληρωμένη προσωπικότητα».

Δεν παραλείπει στη συνέχεια να πει πως «στην χώρα μας συμβαίνει ένα οξύμωρο σχήμα: η Αστρονομία να έχει γεννηθεί στον τόπο μας, οι επιστήμονες που την έχουν υπηρετήσει ανά τους αιώνες και όσοι συνεχίζουν να την υπηρετούν, να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους όλων των εποχών, και από την άλλη να μην υπάρχουν τόσα πολλά αστρονομικά κέντρα και το μάθημα της Αστρονομίας να μην κατέχει την θέση που του αρμόζει στην Ελληνική παιδεία».

Για να εξηγήσει:

Το υπουργείο Παιδείας, πρέπει να μεριμνήσει για την αναβάθμιση και την συμπαράσταση όλων όσοι ασχολούνται με την Αστρονομία. Πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος τόσο στην Α’βάθμια όσο και στην Β’βάθμια εκπαίδευση σε αστρονομικές γνώσεις, εισάγοντας το μάθημα της Αστρονομίας στο Δημοτικό (στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) και στο Γυμνάσιο (Β’ και Γ’ Γυμνασίου).

Πρέπει να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, περί εισαγωγής καθ’ υπέρβαση στα Τμήματα Φυσικής των ΑΕΙ της χώρας, όσους μαθητές διακρίνονται με μετάλλια στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής. Πρέπει να επιμορφώσει με ειδικά σεμινάρια και Θερινά Σχολεία, τους εκπαιδευτικούς της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας παιδείας μας, ούτως ώστε να είναι πιο καταρτισμένοι και ενημερωμένοι στις τρέχουσες εξελίξεις του χώρου της Αστρονομίας».

Μιλώντας για τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο κ. Ζαχείλας τονίζει πώς το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι πάντα αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις διεθνείς εξελίξεις σε κάθε τομέα της έρευνας. Ειδικά στον χώρο της Αστρονομίας, αρκετοί καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο την Φυσική ή τα Μαθηματικά, ασχολούνται με την Αστρονομία (είτε ερευνητικά, είτε ερασιτεχνικά) και δίνουν την ευκαιρία στην επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου (στους διδάσκοντες, αλλά και στους φοιτητές) να παρακολουθήσουν ομιλίες, σεμινάρια και παρουσιάσεις αστρονομικού και διαστημικού ενδιαφέροντος».