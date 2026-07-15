«Αντίο, Μάρω Κοντού. Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο συλλυπητήριο μήνυμα του για την απώλεια της εκλεκτής ηθοποιού.

«Από την αξέχαστη “Ελενίτσα” της ταινίας “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα” στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την “Ιταλίδα από την Κυψέλη”, αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84. Η λάμψη, το ταλέντο και η μοναδική παρουσία της θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα απο τις ταινίες της», προσθέτει.