93 συλλήψεις για εμπρησμό έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία για την πορεία των πυρκαγιών στη χώρα.

Όπως ανέφερε, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» από την αρχή της περιόδου έχουν καταγραφεί περίπου 800 φωτιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη εξιχνιάσει τις 450 από αυτές και έχουν επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πυρκαγιές

Μιλώντας για την εικόνα που διαμορφώνεται κάθε καλοκαίρι, ο Ευάγγελος Τουρνάς σημείωσε ότι ο μέσος όρος των τελευταίων δύο δεκαετιών φτάνει τις 6.400 πυρκαγιές ανά αντιπυρική περίοδο, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών συνδέεται με ανθρώπινη συμπεριφορά.

«Το 85% είναι από αμέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι εξίσου σοβαρές είτε προκλήθηκε από πρόθεση είτε από απροσεξία.

«Θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή»

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό των υπευθύνων για κάθε πυρκαγιά.

«Φέτος θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή. Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Δεν έχει καμία σημασία, διότι η ζημιά είναι η ίδια», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ λειτουργούν και 37 περιφερειακές ανακριτικές δομές που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών.