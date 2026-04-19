Το 1965 καταγράφεται ως η χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε το πιο βαρύ πλήγμα κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, αν και η επιχείρηση των απελάσεων είχε αρχίσει ήδη από τον Μάρτιο του 1964. Με αφορμή την όξυνση του Κυπριακού, η Άγκυρα κατήγγειλε μονομερώς τη συμφωνία του 1930 με την Ελλάδα και άρχισε να εκδιώκει Έλληνες υπηκόους που ζούσαν επί δεκαετίες στην Πόλη, πολλοί από τους οποίους είχαν γεννηθεί εκεί και δεν είχαν ουσιαστικό δεσμό με την Ελλάδα.

Οι απελάσεις δεν αφορούσαν μόνο όσους είχαν ελληνική υπηκοότητα. Επειδή οι οικογένειες ήταν μικτές ή στενά δεμένες, το μέτρο παρέσυρε και χιλιάδες Ρωμιούς με τουρκική υπηκοότητα, οδηγώντας σε μαζική έξοδο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης συρρικνώθηκε δραματικά: από περίπου 80.000 ανθρώπους έπεσε γύρω στις 30.000 έως το 1965.

Το χτύπημα ήταν και οικονομικό και κοινωνικό. Περιουσίες δεσμεύτηκαν, επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία και κοινοτικοί θεσμοί αποδυναμώθηκαν. Οι απελαθέντες συχνά υποχρεώνονταν να φύγουν με ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα και μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Έτσι, η άλλοτε ακμαία ρωμαίικη παρουσία στην Πόλη μπήκε σε φάση μη αναστρέψιμης παρακμής.

1042: Οι αδελφές Ζωή και Θεοδώρα Πορφυρογέννητες ανακηρύσσονται από κοινού αυτοκράτειρες του Βυζαντίου, σε μια εξαιρετικά σπάνια στιγμή όπου δύο γυναίκες ασκούν ταυτόχρονα την ανώτατη εξουσία. Η άνοδός τους συνδέεται με πολιτική κρίση και λαϊκή εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη. Η σύντομη αυτή συγκυριαρχία ανέδειξε τον ρόλο των δυναστικών δικαιωμάτων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

1587: Ο Άγγλος ναύαρχος Φράνσις Ντρέικ επιτίθεται στο ισπανικό λιμάνι του Κάδιξ και καταστρέφει σημαντικό μέρος του στόλου της Ισπανίας. Η ενέργεια αυτή καθυστέρησε την προετοιμασία της Ισπανικής Αρμάδας και ενίσχυσε τη θέση της Αγγλίας στις θάλασσες. Αποτέλεσε κρίσιμο επεισόδιο στον ανταγωνισμό για τη ναυτική κυριαρχία.

1775: Ξεσπά ο Πόλεμος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με τις πρώτες συγκρούσεις στο Λέξινγκτον και το Κόνκορντ. Οι αποικίες συγκρούονται με τον βρετανικό στρατό, ανοίγοντας έναν πόλεμο που θα οδηγήσει στη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γεγονός θεωρείται ορόσημο για τη γέννηση ενός νέου κράτους και για τις ιδέες της δημοκρατίας.

1882: Τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου, ένα από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού της εποχής του Χαρίλαου Τρικούπη. Το δίκτυο συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση πόλεων και λιμανιών, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη. Αποτέλεσε βασικό βήμα για τον μετασχηματισμό των ελληνικών μεταφορών.

1989: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα».

1906: Ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι λεγόμενοι Μεσολυμπιακοί Αγώνες, μια διεθνής διοργάνωση που οργανώθηκε δέκα χρόνια μετά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς. Συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές από πολλές χώρες και η διοργάνωση γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Παρά τη θετική αποδοχή, δεν καθιερώθηκε ως μόνιμος θεσμός λόγω οικονομικών δυσκολιών.

1943: Ξεκινά η Εξέγερση του Γκέτο της Βαρσοβίας, όταν Εβραίοι κάτοικοι αντιστέκονται στην προσπάθεια των Ναζί να τους εκτοπίσουν. Παρά τον άνισο αγώνα, η εξέγερση κράτησε εβδομάδες και έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στη ναζιστική θηριωδία. Παραμένει μία από τις πιο ισχυρές πράξεις αντίστασης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1961: Καταρρέει η επιχείρηση στον Κόλπο των Χοίρων, μια αποτυχημένη απόπειρα των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα. Οι αντικαθεστωτικοί που υποστηρίχθηκαν από τη CIA ηττώνται γρήγορα, προκαλώντας διεθνή αμηχανία για την Ουάσινγκτον. Το γεγονός ενίσχυσε τη θέση του καθεστώτος και όξυνε τον Ψυχρό Πόλεμο.

1965: Η Τουρκία προχωρά στην απέλαση χιλιάδων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, πλήττοντας δραματικά την ιστορική ελληνική κοινότητα της πόλης. Τα μέτρα εντάσσονται στην ένταση γύρω από το Κυπριακό και συνοδεύονται από πιέσεις προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η εξέλιξη επιτάχυνε την παρακμή του ελληνισμού στην Πόλη.

1971: Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει τον Salyut 1, τον πρώτο διαστημικό σταθμό στην ιστορία. Το εγχείρημα ανοίγει τον δρόμο για μακροχρόνια παραμονή ανθρώπων στο διάστημα και για μελλοντικούς διαστημικούς σταθμούς. Αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας.

1971: Ο Τσαρλς Μάνσον καταδικάζεται σε ισόβια για τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ και άλλων τεσσάρων ανθρώπων. Το τέλος μιας ιστορίας που συγκλόνισε την αμερικανική κοινωνία και τον κόσμο του Χόλιγουντ.

1993: Στο Γουέικο του Τέξας ολοκληρώνεται η πολιορκία της αίρεσης των Δαβιδιανών, με τραγικό τέλος όταν το συγκρότημα τυλίγεται στις φλόγες. Πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ηγέτης Ντέιβιντ Κορές, προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ. Το γεγονός άνοιξε έντονη συζήτηση για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων από τις αρχές.

1995: Ισχυρή έκρηξη καταστρέφει ομοσπονδιακό κτήριο στην Οκλαχόμα Σίτι, προκαλώντας τον θάνατο 168 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Η επίθεση, που αποδόθηκε σε εγχώριους εξτρεμιστές, θεωρείται μία από τις πιο φονικές στην ιστορία των ΗΠΑ. Επηρέασε βαθιά την πολιτική για την τρομοκρατία και την ασφάλεια.

Γεννήσεις

1972 – Ριβάλντο (Rivaldo), Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, από τα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της γενιάς του. Έγινε θρύλος κυρίως με την Μπαρτσελόνα και την εθνική Βραζιλίας, με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, ενώ το 1999 τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα. Η τεχνική του, το σκοράρισμα και η μεγάλη του αναγνωρισιμότητα τον έκαναν ιδιαίτερα γνωστό και στο ελληνικό κοινό.

1978 – Τζέιμς Φράνκο (James Franco), Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, γνωστός για την πολυσχιδή του παρουσία στον κινηματογράφο. Ξεχώρισε σε ταινίες όπως τα «Spider-Man», «127 Hours» και «The Disaster Artist», κινούμενος ανάμεσα σε εμπορικές παραγωγές και πιο απαιτητικούς ρόλους. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα επεκτάθηκε και στη σκηνοθεσία και τη συγγραφή, κάτι που τον έκανε μία από τις πιο ιδιότυπες παρουσίες της γενιάς του.

1979 – Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson), Αμερικανίδα ηθοποιός, κόρη της Γκόλντι Χον, που έγινε γνωστή διεθνώς από την ταινία «Almost Famous», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στη συνέχεια καθιερώθηκε κυρίως στις ρομαντικές κωμωδίες και σε δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές, χτίζοντας μια σταθερά αναγνωρίσιμη παρουσία στο Χόλιγουντ. Το όνομά της συνδέθηκε με τη σύγχρονη αμερικανική ποπ κινηματογραφική κουλτούρα.

1987 – Μαρία Σαράποβα (Maria Sharapova), Ρωσίδα αντισφαιρίστρια, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου τένις των τελευταίων δεκαετιών. Κατέκτησε πέντε τίτλους Grand Slam και ανήκε στις κορυφαίες παίκτριες του αθλήματος στις αρχές του 21ου αιώνα, συνδυάζοντας αγωνιστικές επιτυχίες με τεράστια διεθνή προβολή. Η φήμη της ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού και την κατέστησε μία από τις πιο εμπορικές προσωπικότητες του παγκόσμιου σπορ.



Θάνατοι

1824 – Λόρδος Βύρων (Lord Byron) (22 Ιανουαρίου 1788 – 19 Απριλίου 1824), Άγγλος ποιητής και φιλέλληνας, εμβληματική μορφή του Ρομαντισμού και ένα από τα πιο ισχυρά ξένα ονόματα που συνδέθηκαν με την Ελληνική Επανάσταση. Πέθανε στο Μεσολόγγι, όπου είχε μεταβεί για να στηρίξει έμπρακτα τον Αγώνα, και η θυσία του τον κατέστησε διαχρονικό σύμβολο του φιλελληνισμού. Στο έργο του ξεχωρίζουν ο «Δον Ζουάν» και το «Childe Harold’s Pilgrimage».

1882 – Κάρολος Δαρβίνος (Charles Darwin) (12 Φεβρουαρίου 1809 – 19 Απριλίου 1882), Άγγλος φυσιοδίφης και βιολόγος, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία της επιστήμης. Με τη θεωρία της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής άλλαξε ριζικά την κατανόηση του φυσικού κόσμου και έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης βιολογίας. Το έργο του «Η καταγωγή των ειδών» παραμένει ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά βιβλία όλων των εποχών.

2016 – Γεράσιμος Αρσένης (30 Μαΐου 1931 – 19 Απριλίου 2016), Έλληνας πολιτικός και οικονομολόγος, με μακρά παρουσία σε κομβικά υπουργεία και έντονο αποτύπωμα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, ενώ το όνομά του συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που προκάλεσε έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Θωμάς, Θωμαΐς

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών

Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Συγγενή Διαφραγματοκήλη