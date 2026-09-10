Ολοκληρώθηκε η στρατηγική συμφωνία μεταξύ του Ομίλου Fourlis και της DrP Group για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis εισέφερε το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 15% στη νέα εταιρική δομή.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Ο Όμιλος Fourlis ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνεργασίας με την DrP Group ΙΚΕ («DrP Group») για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα.

Βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος Fourlis εισέφερε το 100% των μετοχών της Wellness Market A.E., της εταιρείας που εκπροσωπεί το σήμα Holland & Barrett στην Ελλάδα, στην DrP Group και απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 15% στην DrP Group. Το υπόλοιπο 85% εξακολουθεί να κατέχεται από τους υφιστάμενους μετόχους.

Ο Όμιλος Fourlis θα εκπροσωπείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η συμμετοχή του συνοδεύεται από τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μετόχου μειοψηφίας.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου Fourlis για την αγορά Health & Wellness και ευθυγραμμίζεται με τη στόχευσή του για την ανάπτυξη της Holland & Barrett μέσω συνεργασιών που αξιοποιούν ευρύτερες πλατφόρμες διανομής. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική παρουσία στην κατηγορία μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής του, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του brand μέσα από το κανάλι του φαρμακείου.