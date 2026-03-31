Σημαντική κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της στην αγορά υγείας και ευεξίας πραγματοποιεί ο όμιλος Fourlis, προχωρώντας σε στρατηγική συνεργασία που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στροφή προς ένα μοντέλο ανάπτυξης που αξιοποιεί το κανάλι του φαρμακείου και ενισχύει την προσβασιμότητα των σχετικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Η συνεργασία με την Golden Age Capital, βασικό μέτοχο της DrP Group, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Holland & Barrett στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση του δικτύου φαρμακείων της DrP Group, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των δύο πλευρών, ενισχύοντας την παρουσία του brand μέσω ευέλικτων μοντέλων λιανικής, όπως shop-in-shop και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι merchandising.

Η δομή της συμφωνίας και η επόμενη μέρα

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Fourlis θα εισφέρει το 100% της Wellness Market, που εκπροσωπεί τη Holland & Barrett στην Ελλάδα, στη DrP Group, αποκτώντας παράλληλα μειοψηφικό ποσοστό 15%. Η συμφωνία περιλαμβάνει και συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της DrP Group, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η Wellness Market διαθέτει σήμερα δίκτυο 10 καταστημάτων και ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, προσφέροντας ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων υγείας, βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής. Η μέχρι τώρα πορεία της αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που σχετίζονται με την πρόληψη και την ευεξία.

Στρατηγική τοποθέτηση στην αγορά υγείας και ευεξίας

Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Fourlis για ενίσχυση της παρουσίας της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο Health & Wellness. Μέσα από συνεργασίες που αξιοποιούν πολλαπλά κανάλια διανομής, ο Όμιλος επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε ο CEO του Ομίλου Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, «Η συνεργασία αυτή αντανακλά την ισχυρή μας πεποίθηση για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς υγείας και ευεξίας. Συνδυάζοντας την εμπειρία του Ομίλου Fourlis στη λιανική με τη γνώση του κλάδου και το δίκτυο φαρμακείων της DrP Group, στοχεύουμε να επιταχύνουμε σημαντικά την ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα. Παράλληλα, η συμμετοχή μας μάς επιτρέπει να παραμείνουμε στρατηγικά τοποθετημένοι και να επωφεληθούμε από τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του brand».

Από την πλευρά της Golden Age Capital, ο Managing Partner Περικλής Μαζαράκης σχολίασε: «Η ένταξη του brand Holland & Barrett στην πρωτοποριακή πλατφόρμα υγείας και ευεξίας που δημιουργούμε ενισχύει το όραμά μας για τη λειτουργία ενός σύγχρονου μοντέλου φαρμακείου που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την καινοτομία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή του Ομίλου Fourlis σε αυτό το εγχείρημα που έχει ως στόχο να προσφέρει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο φροντίδας και εξυπηρέτησης με έμφαση στην υγεία και την προσωπική φροντίδα».

Οικοσύστημα με διεθνή παρουσία

Ο Όμιλος Fourlis διαθέτει πολυετή παρουσία στο λιανεμπόριο σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δραστηριοποιούμενος σε κλάδους όπως οικιακός εξοπλισμός, αθλητικά είδη και υγεία και ευεξία. Παράλληλα, αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των logistics και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ενισχύοντας το συνολικό επιχειρηματικό του αποτύπωμα.

Η Golden Age Capital, από την άλλη πλευρά, αποτελεί επενδυτικό σχήμα Private Equity με κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας σε δυναμικές Ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς.