Σε ισχύ έχει τεθεί η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την υποχώρηση της μέσης τιμής λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει πτώση άνω του 5% και κινείται κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας των Στενών του Ορμούζ.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται μετά από έναν μήνα έντονων ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν τον προηγούμενο μήνα τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από την έναρξη του πολέμου, ξεπερνώντας το 20%.

Η νέα πτώση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες ότι η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η του μήνα, θα γίνει περισσότερο αισθητή στους καταναλωτές.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά ξεκινά τον μήνα με τη μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ στα 2,07 ευρώ το λίτρο, έχοντας καταγράψει σημαντική αύξηση τον Ιούλιο, κατά περίπου 39 λεπτά ανά λίτρο.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews το κατά πόσο η επιδότηση θα μεταφραστεί σε πλήρη μείωση στην τελική τιμή της αντλίας θα εξαρτηθεί και από την πορεία των διεθνών τιμών τις επόμενες ημέρες. Η τροφοδοσία των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, καθώς οι επιχειρήσεις διαθέτουν διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές από πρατήριο σε πρατήριο.

Στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκινά με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,06 ευρώ την τελευταία ημέρα του Ιουλίου.

Η αγορά χονδρικής αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση για την αμόλυβδη από τις επόμενες ημέρες, ενώ αντίθετα προβλέπει πιέσεις ανόδου για το πετρέλαιο κίνησης.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την αναμενόμενη αύξηση στο ντίζελ κυρίως στη μεγάλη διεθνή ζήτηση για το συγκεκριμένο ενεργειακό προϊόν, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την ένταση και την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Το επόμενο διάστημα θα κρίνει το πραγματικό αποτύπωμα της επιδότησης στην αντλία, με την πορεία των τιμών να παραμένει άμεσα συνδεδεμένη και με τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.