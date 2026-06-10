Με πιο συγκρατημένες κινήσεις και αυξημένη επιφυλακτικότητα προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις το επόμενο τρίμηνο, καθώς η αβεβαιότητα στην οικονομία φαίνεται να επηρεάζει πλέον και την αγορά εργασίας. Αν και οι μαζικές περικοπές θέσεων δεν βρίσκονται στο προσκήνιο, η διάθεση για νέες προσλήψεις υποχωρεί αισθητά, με τις εταιρείες να επιλέγουν στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις.

Τα στοιχεία της νέας Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup αποτυπώνουν μια εικόνα επιβράδυνσης για το γ’ τρίμηνο του 2026. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις διεθνώς, με τον Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 7 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική πτώση τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με πέρυσι.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα στην ένατη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ η απόσταση από τον παγκόσμιο μέσο όρο φτάνει τις 19 μονάδες. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας χάνει μέρος της δυναμικής που είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, παρά τη σχετικά θετική πορεία της οικονομίας.

Η πλειονότητα των εργοδοτών εμφανίζεται επιφυλακτική. Ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να μεταβάλει τον αριθμό των εργαζομένων του το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Το 50% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να διατηρήσει σταθερό το προσωπικό του, γεγονός που αποτυπώνει τη διάθεση αναμονής που επικρατεί στην αγορά.

Παράλληλα, το 28% των εργοδοτών δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε νέες προσλήψεις, ενώ σχεδόν δύο στους δέκα αναμένουν ότι θα περιορίσουν το προσωπικό τους. Ένα μικρό ποσοστό, περίπου 3%, παραμένει αβέβαιο για τις επόμενες κινήσεις του.

Η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται τα Χρηματοοικονομικά και οι Ασφάλειες, τα οποία εξακολουθούν να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας παρά την επιβράδυνση. Ο σχετικός δείκτης φτάνει τις 32 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος συνεχίζει να αναζητά εξειδικευμένα στελέχη και να επενδύει στην ανάπτυξή του.

Ισχυρή παραμένει και η εικόνα στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες, όπου οι προοπτικές απασχόλησης βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών. Η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό εξακολουθεί να στηρίζει την αγορά, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, τη συμβουλευτική και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Στον αντίποδα, ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες εμφανίζουν τη χειρότερη εικόνα των τελευταίων τριών ετών. Ο σχετικός δείκτης περνά σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2023.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε προσλήψεις ή απολύσεις. Για όσους σχεδιάζουν να ενισχύσουν το προσωπικό τους, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους αποτελεί το βασικό κίνητρο. Περισσότεροι από ένας στους τρεις εργοδότες συνδέουν τις νέες θέσεις με την επέκταση της επιχείρησης ή με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένων που αποχώρησαν, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό για συγκεκριμένα έργα ή προσωρινές ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες.

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες που εξετάζουν μειώσεις προσωπικού επικαλούνται κυρίως τις οικονομικές πιέσεις. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η αβεβαιότητα για την πορεία της ζήτησης και η ανάγκη περιορισμού δαπανών επηρεάζουν τις αποφάσεις στελέχωσης. Σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων επιλέγει επίσης να μην αντικαθιστά εργαζόμενους που αποχωρούν, ενώ άλλες προχωρούν σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η πιο θετική εικόνα καταγράφεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αττικής και Βόρειας Ελλάδας. Παρά τη μικρή κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι επιχειρήσεις της περιφέρειας εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αντίθετα, η Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζει τις πιο αδύναμες επιδόσεις, με τον δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς η περιοχή είχε αποτελέσει τα προηγούμενα χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες βιομηχανικής και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραμένουν πιο πρόθυμες να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι οργανισμοί με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους εμφανίζουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, αν και και σε αυτή την κατηγορία η δυναμική παρουσιάζει κάμψη.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο, οι προοπτικές απασχόλησης υποχωρούν επίσης, καθώς η παγκόσμια οικονομία κινείται σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο, οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων ανάπτυξης και το υψηλό ενεργειακό κόστος επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Παρά τα σύννεφα, ορισμένοι τομείς συνεχίζουν να κινούνται δυναμικά. Η Τεχνολογία, τα Μέσα Ενημέρωσης και οι Τηλεπικοινωνίες καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως, ενώ ισχυρή παραμένει η ζήτηση και στις Κατασκευές, τα Ακίνητα, τα Χρηματοοικονομικά και τις Ασφάλειες.

Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την αγορά εργασίας, καθώς θα φανεί αν η σημερινή επιβράδυνση είναι μια προσωρινή διόρθωση ή η αρχή μιας πιο παρατεταμένης περιόδου συγκράτησης των προσλήψεων.