Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 500 οικογένειες, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Χεβρώνα, μετά την επιχείρηση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή, έπειτα από φονική επίθεση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συνολικά, «3.189 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης στη Χεβρώνα», ανέφερε η δημοτική αρχή της πόλης, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή της με μια στατιστική έκθεση για τις πληγείσες οικογένειες.

Τετρακόσιες ενενήντα μία οικογένειες καταγράφηκαν ως εκτοπισμένες στο έγγραφο αυτό, που περιλαμβάνει 209 παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών και άλλους 258 ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην επίθεση της Παρασκευής, που πραγματοποίησαν δύο Παλαιστίνιοι κοντά στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την έναρξη τεράστιας «αντιτρομοκρατικής» στρατιωτικής επιχείρησης στη Δυτική Όχθη και ο στρατός εισήλθε στη συνοικία, όπου κατοικούσαν οι δράστες της επίθεσης, διατάσσοντας τους κατοίκους να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε εξάλλου χθες, Κυριακή, τον αποκλεισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, αύριο Τρίτη.