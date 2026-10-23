Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 23/10 ότι σκότωσε δύο Παλαιστίνιους, οι οποίοι φέρονται να εξαπέλυσαν επίθεση με πυροβόλο όπλο στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν πέντε ανθρώπους.

«Έπειτα από επίθεση με πυροβόλο όπλο στη διασταύρωση της Ιουδαίας, στρατιώτες εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες», επεσήμανε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom από την πλευρά της έκανε λόγο για πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Εικόνες που μεταδόθηκαν δείχνουν ένα άψυχο σώμα στο έδαφος κοντά σε πρατήριο βενζίνης, ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες περιπολούν στην περιοχή.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 -η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα- η βία έχει κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Τουλάχιστον 1.113 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί από τον Οκτώβριο του 2023, οι περισσότεροι από τους οποίους από Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Μεταξύ αυτών, 37 έχουν σκοτωθεί από εποίκους, με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, τουλάχιστον 49 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί την ίδια περίοδο, οι περισσότεροι σε επιθέσεις Παλαιστινίων, αλλά και στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου ακύρωσε τις σημερινές του προεκλογικές εκδηλώσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε όλες τις προεκλογικές του εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα μετά την επίθεση με πυροβόλο όπλο στη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή να ακυρωθεί το σύνολο των πολιτικών εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το πρωί μετά τη σοβαρή επίθεση», ανέφερε το κόμμα του Λικούντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επίσης ζήτησε «τον πλήρη αποκλεισμό» της κατεχόμενης Δυτικής Όχθη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε «να διαλυθεί» η Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να υπάρξει μια 7η Οκτωβρίου (στη Δυτική Όχθη). Εκεί θα ξεσπάσει ο επόμενος πόλεμος», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο ακροδεξιός υπουργός.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει διαλυθεί και να αποστρατιωτικοποιηθεί», πρόσθεσε.