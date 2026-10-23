Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ μετά την ένοπλη επίθεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, καθώς πραγματοποιήθηκε πέντε μέρες πριν τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, δύο ένοπλοι Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ κατά Ισραηλινών στρατιωτών σε φυλάκιο ελέγχου στα περίχωρα της Χεβρώνας. Η ανταλλαγή πυρών κράτησε 20 λεπτά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους ύστερα από πολύωρη νοσηλεία.

Ύστερα από σύντομη καταδίωξη, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τους δύο Παλαιστινίους δράστες, κατοίκους της Χεβρώνας, ηλικίας 27 ετών, έγραψε η Deutsche Welle.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, στο ΙΧ αυτοκίνητο που μετέβαιναν βρέθηκε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Σχολιάζοντας σχετικά, ο αρχηγός του IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι οι δράστες σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερη επίθεση, πιθανώς σε ισραηλινό αστικό κέντρο. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, αποφάσισαν να επιτεθούν στις στρατιωτικές δυνάμεις του συγκεκριμένου σημείου ελέγχου, που στήθηκε εκτάκτως στην περιοχή.

Μετά από εκτίμηση της κατάστασης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι έδωσε την εντολή στον IDF να αποκλείσει τη Χεβρώνα για να πραγματοποιηθούν έρευνες εντοπισμού τυχόν συνεργών, ενώ εντός της ημέρας το ίδιο μέτρο θα εφαρμοστεί για όλη τη Δυτική Όχθη, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος τυχόν άλλων Παλαιστινίων ενόπλων στα ισραηλινά αστικά κέντρα ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, έδωσε την εντολή να αναβληθούν όλες οι δημόσιες προεκλογικές εκδηλώσεις του Λικούντ, που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα. Ο IDF ανακοίνωσε πως δυνάμεις του Σώματος Μηχανικού έχουν ήδη χαρτογραφήσει τα σπίτια των δύο δραστών στο κέντρο της Χεβρώνας, με σκοπό να ανατιναχθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τη σημερινή επίθεση καταδίκασαν όλα ανεξαιρέτως τα εβραϊκά κόμματα, τόσο της συμπολίτευσης, όσο και της αντιπολίτευσης.

Μετά από τη σημερινή εξέλιξη, με ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα των τελικών μεγάλων δημοσκοπήσεων που πρόκειται να μεταδώσουν απόψε τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, καθώς στο παρελθόν παρόμοιες επιθέσεις έχουν ευνοήσει εκλογικά τα κόμματα της Δεξιάς.