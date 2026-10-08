Η ασυνήθιστα ήπια φετινή περίοδος κυκλώνων στον Ατλαντικό αλλάζει εικόνα με τον Isaias, που ενισχύεται στον Κόλπο του Μεξικού και κατευθύνεται προς τις νότιες ακτές των ΗΠΑ. Το σύστημα εξελίχθηκε στον πρώτο κυκλώνα της περιόδου, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες τους.

Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), στις 18:00 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφταναν περίπου τα 140 χλμ./ώρα, από 130 χλμ./ώρα που αναφέρονταν νωρίτερα. Η προσέγγιση στις αμερικανικές ακτές αναμένεται αργά την Παρασκευή προς τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Hurricane Isaias is putting on a lightning show tonight. Sheesh. https://t.co/oDaijpzrjV — Dakota Smith (@weatherdak) October 8, 2026

Η απειλή δεν περιορίζεται στους ανέμους

Το NHC προειδοποιεί για επικίνδυνη για τη ζωή άνοδο της στάθμης της θάλασσας από τις εκβολές του Μισισιπή έως το Σουάνι της Φλόριντα.

Άνεμοι έντασης κυκλώνα αναμένονται σε τμήματα της βορειοδυτικής Φλόριντα, της νότιας Αλαμπάμα και του νότιου Μισισίπι, με κίνδυνο παρατεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχείλιση ποταμών.

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες και να απομακρύνονται άμεσα εφόσον δοθεί εντολή εκκένωσης.

#HurricaneWarnings and #TropicalStormWarnings are in place along the Gulf Coast from Louisiana to Florida today as #HurricaneIsaias swirls offshore. @NOAA’s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ captured this imagery of the cyclone, which is expected to make landfall in the coming days. Latest on #Isaias: https://t.co/1ea2X9X8zL — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 8, 2026

Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση πριν φτάσει στην ακτή

Ο Isaias κινείται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά, με την πρόβλεψη να τον θέλει να στρέφεται σταδιακά προς βορειοανατολικά και βόρεια.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση, αν και επισημαίνουν ότι η πρόβλεψη της έντασής του παραμένει δύσκολη. Ακόμη και με πιθανή εξασθένηση πριν από την άφιξη στην ξηρά, το NHC εκτιμά ότι θα παραμείνει επικίνδυνος, ενώ ισχυρές ριπές μπορούν να επηρεάσουν και περιοχές μακριά από την ακτή.

5:45 AM | A stationary front and rich, tropical moisture to the east of #Isaias will keep rain chances high over Central Florida today. Satellite/radar loop this morning shows showers nearby and the hurricane out in the Gulf. #FLwx https://t.co/BQUP7vZJ0A — NWS Melbourne (@NWSMelbourne) October 8, 2026

Γιατί ο πρώτος κυκλώνας εμφανίστηκε τόσο αργά

Η περίοδος κυκλώνων στον Ατλαντικό ξεκινά την 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η εμφάνιση του πρώτου κυκλώνα μόλις τον Οκτώβριο αποτελεί ιδιαίτερα όψιμη εξέλιξη.

Η μέχρι τώρα περιορισμένη δραστηριότητα συνδέεται με το Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο, που σχετίζεται με τη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, τείνει να περιορίζει τον σχηματισμό κυκλώνων στον Ατλαντικό και να ευνοεί τη δραστηριότητά τους στον Ειρηνικό.

Εκεί έχουν ήδη σχηματιστεί αρκετοί κυκλώνες φέτος, ανάμεσά τους ο Polo, που έφτασε στην κατηγορία 5, την υψηλότερη της κλίμακας.

Σε μια μέση περίοδο, ο Ατλαντικός καταγράφει επτά κυκλώνες, εκ των οποίων οι τρεις ισχυροί. Η φετινή καθυστέρηση, ωστόσο, δεν περιορίζει τον κίνδυνο από το σύστημα που πλησιάζει τώρα: για τις παράκτιες κοινότητες, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την προετοιμασία απέναντι στον άνεμο και το νερό.