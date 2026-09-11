Τον έλεγχο των δύο τελευταίων νησιών του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ κατέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με Υεμενίτη αξιωματούχο, ολοκληρώνοντας την προέλασή τους κατά μήκος της ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη ενισχύει καθοριστικά τη θέση τους γύρω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία.

«Όλα όσα ήταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έχουν καταληφθεί», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Χούθι είχαν καταλάβει το νησί Μαγιούν, γνωστό και ως Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του στενού. Η κατάληψή του ακολούθησε την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ολόκληρη η ακτή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανταρτών. Πρόκειται για τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής προώθησή τους προς τον έλεγχο της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού.

Παρά τις διεθνείς ανησυχίες, οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η διέλευση από το Μπαμπ ελ Μάντεμπ θα είναι «ασφαλής». Από τη διαβεβαίωση αυτή, ωστόσο, εξαιρούν τη Σαουδική Αραβία, με την οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, επεκτείνοντας τον έλεγχο των Χούθι στη δυτική ακτή. Οι αντάρτες ήλεγχαν ήδη μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και της πόλης Χοντέιντα.