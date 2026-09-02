Η Meta προχώρησε στην απενεργοποίηση των καμερών σε χιλιάδες ζευγάρια έξυπνων γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη, αφού διαπίστωσε ότι ορισμένοι χρήστες είχαν επέμβει στη φωτεινή ένδειξη που προειδοποιεί τους γύρω όταν γίνεται λήψη φωτογραφίας ή βίντεο.

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο χρηστών που καλύπτουν, αφαιρούν ή ακόμη και τρυπούν το μικρό φωτάκι των Meta AI glasses. Με αυτόν τον τρόπο, η καταγραφή θα μπορούσε να γίνεται χωρίς οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά να αντιλαμβάνονται εύκολα ότι βιντεοσκοπούνται.

Την Τρίτη, η Meta επιβεβαίωσε ότι μετά από ενημέρωση λογισμικού οι κάμερες χιλιάδων συσκευών στις οποίες είχε εντοπιστεί τέτοιου είδους παρέμβαση τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Πόσα γυαλιά επηρεάστηκαν

Σύμφωνα με τη Meta, η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά λιγότερο από το 0,1% του συνόλου των AI γυαλιών που έχει διαθέσει στην αγορά.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τον συνολικό αριθμό των συσκευών που έχουν πουληθεί από την πρώτη κυκλοφορία τους το 2021. Μόνο μέσα στο 2025, ωστόσο, οι πωλήσεις έφτασαν περίπου τα 7 εκατομμύρια ζευγάρια.

Αν το ποσοστό του 0,1% εφαρμοζόταν μόνο στις πωλήσεις εκείνης της χρονιάς, θα αντιστοιχούσε σε περίπου 7.000 ζευγάρια γυαλιών.

Στο επίκεντρο η ιδιωτικότητα

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, κυρίως επειδή επιτρέπουν στον χρήστη να καταγράφει εικόνα από τη δική του οπτική γωνία χωρίς να κρατά εμφανώς κάποια κάμερα ή κινητό τηλέφωνο.

Η φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος των γυαλιών έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενημερώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από τον χρήστη ότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιείται καταγραφή.

Ωστόσο, κάποιοι βρήκαν τρόπους να κρύβουν ή να αχρηστεύουν το συγκεκριμένο φωτάκι, προκαλώντας νέες αντιδράσεις για το κατά πόσο μπορεί κάποιος να βιντεοσκοπείται χωρίς να το γνωρίζει.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση έπειτα από περιστατικά στα οποία περιεχόμενο που είχε καταγραφεί με Meta glasses και δημοσιεύτηκε στα social media χαρακτηρίστηκε παρενοχλητικό ή προβληματικό.

Η απάντηση της Meta στις επικρίσεις

Η Meta επιχειρεί πλέον να ενισχύσει τα τεχνικά μέτρα προστασίας, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται δημόσια τον σχεδιασμό των συσκευών της.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Άντριου Μπόσγουορθ, χαρακτήρισε τα γυαλιά μία από τις πιο προσανατολισμένες στην προστασία της ιδιωτικότητας κάμερες που διατίθενται στους καταναλωτές.

Όπως υποστήριξε, τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα δεν διαθέτουν αντίστοιχη εξωτερική φωτεινή ένδειξη που να ενημερώνει τους γύρω όταν κάποιος τραβά φωτογραφία ή βίντεο.

«Δεν είχαμε κάμερα που να ανάβει φωτάκι όταν φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί κάποιον από την εποχή των VHS τη δεκαετία του ’90», ανέφερε.

Η Meta έχει ξεκινήσει παράλληλα νέα διαφημιστική καμπάνια στο Λος Άντζελες, επιχειρώντας να τονίσει ότι τα έξυπνα γυαλιά της έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο όσους τα φορούν, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους.