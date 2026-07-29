Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη σε εθνικό πάρκο στη δυτική Αργεντινή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Σαν Χουάν.

Η επαφή χάθηκε χθες το πρωί με το ελικόπτερο, τύπου Bell 412, στον τομέα του πάρκου Ισιγουαλάστο, περίπου 1.200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, το Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (AFE).

Los últimos rastros del helicóptero que cayó en Valle Fértil pic.twitter.com/Mi1hUdJrD9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 29, 2026

Ο Μαρσέλο Ορέγο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σαν Χουάν, επιβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω X ότι συνολικά «επτά άνθρωποι» που επέβαιναν στο ελικόπτερο «έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο», ανάμεσά τους ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της AFE.

7 HÉROES!!!



SE CONOCIERON LAS ÚLTIMAS IMÁGENES DEL HELICÓPTERO ANTES DEL TRÁGICO ACCIDENTE



Se difundieron imágenes del helicóptero durante una capacitación sobre manejo del fuego realizada este martes en el departamento Pocito, pocas horas antes del accidente ocurrido en Valle… pic.twitter.com/Ejmq8dMboO — Julio Laboranti (@juclala) July 29, 2026

Το ελικόπτερο που συνετρίβη, σύμφωνα με την υπηρεσία, είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης και τελικός προορισμός του ήταν η γειτονική επαρχία Λα Ριόχα, βορειοανατολικότερα, όπου επρόκειτο να αξιοποιηθεί για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά.

Η AFE διευκρίνισε πως άλλο αεροσκάφος που βρισκόταν στον τομέα εντόπισε το «σημείο της συντριβής».

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, που το τοπικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης Tiempo de San Juan χαρακτήρισε απομονωμένη και ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.