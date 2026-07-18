Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, έπειτα από νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού που κάλυψαν τον ουρανό και ήταν ορατά από μεγάλες αποστάσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ουρανό σχεδόν πλήρως σκεπασμένο από τον καπνό, ενώ πολλοί χρήστες σχολίαζαν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες έγιναν γρήγορα viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ακολούθησαν τις ισχυρές εκρήξεις.

❗️Russians tried to rescue the Wildberries hub in the Moscow region using helicopters. It didn’t work. pic.twitter.com/Lbya6WuJCy — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 18, 2026

Στόχος το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένας από τους βασικούς στόχους των ουκρανικών drones ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

Smog from the burned-out Wildberries warehouse obscured the skies over the Moscow region. pic.twitter.com/QX2Ke3ZMnH — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) July 18, 2026

Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο από το σημείο να καταγράφουν το κτίριο να καίγεται ολοσχερώς και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν.

🚨🇺🇦 Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest Wildberries fulfillment center in the Moscow region.



The massive facility is engulfed in flames, with thick black smoke rising over the area. pic.twitter.com/XgER55Hcou — आधी अधूरी कहानी (@FaithinRam) July 18, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκαν επιθέσεις και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με τις εικόνες από την περιοχή να δείχνουν τον ουρανό να έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αλλά και χρήστες των social media δημοσίευσαν βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές, την ώρα που οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει τον πλήρη απολογισμό των ζημιών.

When did Kuwait attack Iranian critical civilian infrastructure?



The skies over Moscow seem a bit overcast, why is that?https://t.co/5VDLvv71vs — Iain – I stand with Ukraine 🇺🇦 (@1ainTro11sBots) July 18, 2026

Ο Ζελένσκι ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη

Λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις μέσω ανάρτησής του, ουσιαστικά αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς», προσθέτοντας ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και εξοπλισμού πλοήγησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιτυχημένο πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, ενώ ανέφερε ότι ουκρανικά όπλα μέσης εμβέλειας έπληξαν επίσης στόχους στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».