Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.