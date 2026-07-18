Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.