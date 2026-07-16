Μια τρανς Αμερικανίδα εγκατέλειψε τις ΗΠΑ λόγω της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ και αιτήθηκε άσυλο στην Ολλανδία, το οποίο και έλαβε. Στη συνέχεια, όμως, την έστειλαν να μείνει αναγκαστικά σε κέντρο μεταναστών, όπου μένουν μουσουλμάνοι, αρκετοί από τους οποίους δεν αποδέχονται τα άτομα της LGBT κοινότητας.

Η 47χρονη Τζέιν-Μισέλ Αρκ, που εργαζόταν ως μηχανικός στο Σαν Φρανσίσκο, εγκατέλειψε τη χώρα της λίγους μήνες μετά την εκλογή του Τραμπ, γιατί φοβόταν για τη ζωή της, έγραψε ο Guardian.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, στην πατρίδα της δεχόταν διαρκώς τρανσφοβικές επιθέσεις, είτε λεκτικές, είτε σωματικές. Μάλιστα, μια φορά την είχαν χτυπήσει τόσο άσχημα που στο νοσοκομείο δεν μπορούσε να μιλήσει.

Ανησυχώντας για τη ρητορική του Τραμπ περί woke ατζέντας, αποφάσισε να αναζητήσει άσυλο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και επέλεξε την Ολλανδία.

Η Ολλανδία την υποδέχτηκε μεν, αλλά την αντιμετώπισε όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους εκατομμύρια πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής. Έτσι, οι αρχές την έστειλαν στο κέντρο μεταναστών του Τερ Άπελ, όπου μένει μαζί με μουσουλμάνους μετανάστες από Συρία, Σομαλία κι άλλες χώρες.

Σε δηλώσεις που έκανε πρόσφατα στην ολλανδική τηλεόραση, μίλησε για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, με τις δηλώσεις να έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Η ιστοσελίδα dailydot.com έγραψε ότι, σύμφωνα με ορισμένους, η Τζέιν-Μισέλ Αρκ δήλωσε πως δεινοπαθεί δίπλα σε άτομα που δεν την αποδέχονται, μετανιώνοντας που άφησε τις ΗΠΑ λόγω της εκλογής του Τραμπ.

Αντιθέτως, άλλοι υποστήριξαν ότι δεν έγινε σωστή μετάφραση στα λεγόμενά της και πως δήλωσε ότι περνάει μεν δύσκολα, αλλά είναι καλύτερα από όταν έμενε στις ΗΠΑ.