Ο Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε τον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν και πλέον στρέφει την προσοχή του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανησυχεί για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, παρότι χρειάζεται τη συμβολή των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν όλο χαμόγελα κατά την άφιξή του στη Γαλλία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G7, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τον υποδέχεται, επίσης χαμογελαστός.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως, όλοι οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο Τραμπ απαλλαγμένος πλέον από την υποχρέωση να διαχειρίζεται καθημερινά την κρίση με το Ιράν, θα προσπαθήσει να ανακτήσει τον έλεγχο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, αφήνοντας στο περιθώριο την ΕΕ, δήλωσαν ανώνυμα στο Politico Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε το μυαλό του απασχολημένο δεν ήταν απαραίτητα κακό», είπε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

«Είναι σημαντικό οι άλλες χώρες της G7, και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες… να μην υποβαθμίσουν τη στάση τους απέναντι στην Ουκρανία», δήλωσε αξιωματούχος από το γραφείο του Μακρόν.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ήδη δώσει λόγο στην ΕΕ να ανησυχεί, καθώς την ώρα που υπέγραφε στο οβάλ γραφείο την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση χθες με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, και πιστεύω ότι – ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι και οι δύο είναι πολύ ανοιχτοί σε αυτό»

Ενισχύοντας τις ανησυχίες της Ευρώπης, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές που όρισε ο Τραμπ για την Ουκρανία, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα μεταβούν στη Μόσχα στο εγγύς μέλλον.