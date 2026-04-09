Λίγες ώρες μετά τη διαβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να καταστρέφει τον Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αιφνιδίασε, ζητώντας να αρχίσουν αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν», είπε ο Νετανιάχου σε έκτακτο διάγγελμα.

Οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», πρόσθεσε στη συνέχεια, έγραψαν οι Times of Israel.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται μετά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσαν τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Λίβανος φαίνεται να περιλαμβανόταν στη συμφωνία εκεχειρίας, όπως επιβεβαίωσε και το Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Εντούτοις, το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λίβανος εξαιρείται και οι ΗΠΑ φέρεται ότι δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τον στενό σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου λίγες ώρες πριν ανακοινώσει ότι ζητάει διαπραγματεύσεις.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Την ίδια ώρα που η εκεχειρία εμφανίζει σημάδια αστάθειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο.

Σύμφωνα με το Sky News όσοι ανέμεναν σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου, διαψεύδονται. Καθώς η δίμηνη εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη, το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί.

Ένα βαρέλι του δείκτη αναφοράς Brent διαμορφώνεται περίπου στα 97 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η τιμή είχε υποχωρήσει στα 92 δολάρια, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ενώ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε διαμορφωθεί περίπου στα 94 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν έξι εβδομάδων σύγκρουσης, είχαν καταγραφεί υψηλά επίπεδα που πλησίαζαν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα της αγοράς ενέργειας εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης.

Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς και όλα δείχνουν ότι η πορεία των τιμών θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.