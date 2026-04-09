Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκότωσε τον Γιουσούφ Χαρσί, ανιψιό και γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης, Χεζμπολάχ, σε αεροπορικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό. Ο θάνατός του, εφόσον επιβεβαιωθεί και από τη Χεζμπολάχ, συνιστά ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για την ένοπλη οργάνωση, αλλά και για την Τεχεράνη, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο της περιοχής ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν επιτέθηκε στο Ισραήλ στο πλευρό του Ιράν, δύο ημέρες μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Η οργάνωση προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θα απαντήσει δυναμικά, πραγματοποιώντας έκτοτε αεροπορικές επιδρομές που έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από χιλίων ανθρώπων.

Το Ισραήλ είχε ήδη αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ, πλήττοντάς τη με μια σειρά στοχευμένων δολοφονιών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2024, η οποία επιτεύχθηκε με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περισσότερο από έναν χρόνο συγκρούσεων, το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα εναντίον στόχων που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κατηγορώντας την οργάνωση ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να αφοπλιστεί στο πλαίσιο πρότασης των Ηνωμένων Πολιτειών που στόχευε στην επέκταση της εκεχειρίας. Ο Ναΐμ Κάσεμ είχε απειλήσει ευθέως το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι πύραυλοι θα πλήξουν τη χώρα εάν επαναληφθεί ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος στον Λίβανο.

Το 2024, το Ισραήλ είχε σκοτώσει τον έμπειρο ηγέτη, Χασάν Νασράλα, σε αεροπορικό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού, γεγονός που αποτέλεσε την κορύφωση μιας σύγκρουσης που ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινές θέσεις στα σύνορα, σε ένδειξη υποστήριξης προς την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Η Χεζμπολάχ όρισε τον Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος αποτελούσε ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης για περισσότερα από 30 χρόνια, ως νέο ηγέτη της έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1982 από σιίτες μουσουλμάνους μαχητές στον Λίβανο, με τη στήριξη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με στόχο την αντιμετώπιση της τότε ισραηλινής κατοχής του νότιου Λιβάνου.