Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι κατά πόσο ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ θα εκτροχιάσει την εύθραυστη εκεχειρία, την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν ραγδαίες και γεμάτες αντιφάσεις.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο πόλεμος στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις και έχει ήδη εκτοξεύσει ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται η διαφωνία σχετικά με το αν ο Λίβανος περιλαμβάνεται στην εκεχειρία.

Την Τετάρτη, ο Λίβανος δέχθηκε τον βαρύτερο βομβαρδισμό από το Ισραήλ στη διάρκεια της σύγκρουσης. Για δέκα λεπτά, η χώρα βρέθηκε υπό σφοδρή επίθεση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 800 τραυματίστηκαν.

Στο σημείο της μεγαλύτερης αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό, διασώστες ερευνούσαν για ώρες τα κατεστραμμένα κτίρια. Μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκαν εικόνες από ζωές που διακόπηκαν βίαια: φωτογραφίες χαμογελαστών οικογενειών, κομμάτια ρούχων και σχολικές εργασίες που έμειναν ανολοκλήρωτες. Η έκταση της καταστροφής σε μια περιοχή τόσο κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτή.

Ο Αμπντελκαντέρ Μαχφούζ επισκέφθηκε τον αδελφό του, ο οποίος τραυματίστηκε στην επίθεση, περιγράφοντας την κατάσταση: «Υπήρχαν πολλά μέρη σωμάτων εδώ. Μόνο οι άνθρωποι πλήττονται. Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι; Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μακάρι να ήμουν μια βόμβα για να ανατινάξω όποιον ευθύνεται για αυτό. Ο εχθρός δεν δείχνει έλεος».

Πολλοί στον Λίβανο εκφράζουν οργή προς τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι έχει σύρει τη χώρα σε έναν ανεπιθύμητο πόλεμο. Ταυτόχρονα, κατηγορούν και το Ισραήλ για την τεράστια καταστροφή που έχει προκαλέσει.

41η μέρα πολέμου

Η κατάσταση εξελίσσεται στην 41η ημέρα του πολέμου, με την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, διάρκειας δύο εβδομάδων, να παραμένει σε ισχύ αλλά να εμφανίζει ρωγμές. Το Ιράν φαίνεται να έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τα αντικρουόμενα μηνύματα για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ειρήνης εντείνουν την αβεβαιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν «θα αρχίσει το πιστολίδι». Παράλληλα, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να ηγείται της αμερικανικής πλευράς.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φαίνεται να έχει αναστείλει τη ναυτιλιακή κίνηση στα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η κυκλοφορία επιστρέφει σταδιακά σε κανονικά επίπεδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι το τέλος, τονίζοντας ότι η χώρα του εξακολουθεί να έχει στόχους στον πόλεμο με το Ιράν. Δήλωσε ότι επιδιώκει την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού του Ιράν, είτε μέσω στρατιωτικής επικράτησης είτε μέσω συμφωνίας.

Τέλος, ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στις απαιτήσεις του Ιράν στο πλαίσιο της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρουσίασε μια «εντελώς διαφορετική» διαπραγματευτική θέση σε ιδιωτικές συνομιλίες σε σύγκριση με το δημόσιο σχέδιο δέκα σημείων. Όπως δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ, η «κόκκινη γραμμή» του Τραμπ, που απαγορεύει στο Ιράν να διαθέτει εμπλουτισμένο ουράνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, παραμένει σε ισχύ.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Την ίδια ώρα που η εκεχειρία εμφανίζει σημάδια αστάθειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο.

Σύμφωνα με το Sky News όσοι ανέμεναν σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου, διαψεύδονται. Καθώς η δίμηνη εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη, το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί.

Ένα βαρέλι του δείκτη αναφοράς Brent διαμορφώνεται περίπου στα 97 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η τιμή είχε υποχωρήσει στα 92 δολάρια, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ενώ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε διαμορφωθεί περίπου στα 94 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν έξι εβδομάδων σύγκρουσης, είχαν καταγραφεί υψηλά επίπεδα που πλησίαζαν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα της αγοράς ενέργειας εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης.

Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς και όλα δείχνουν ότι η πορεία των τιμών θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.