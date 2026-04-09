Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το ΝΑΤΟ για μια ακόμη φορά μέσα από την πλατφόρμα Truth Social τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (ώρα Ελλάδος), δηλώνοντας ότι «δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν τους ξαναχρειαστούμε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Γροιλανδία, την οποία περιέγραψε ως «ένα μεγάλο, κακοδιαχειρισμένο κομμάτι πάγου».

Ο Μαρκ Ρούτε βρίσκεται στην Ουάσιγκτον όπου νωρίτερα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών στον Λευκό Οικό.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τις ενστάσεις του σχετικά με τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Παρά τις επικρίσεις, ο Ρούτε φρόντισε να τονίσει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσέφεραν ουσιαστική στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο μετά τη συνάντηση, υπογράμμισε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.

«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι’ αυτό!» εξήγησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ στο ίδιο μέσο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όταν ο παρουσιαστής Τζέικ Τάπερ τον ρώτησε αν πιστεύει ότι η παγκόσμια ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε καταφατικά.

«Απολύτως», τόνισε ο Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η βελτίωση αυτή «οφείλεται στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί ότι θα αποσύρει την χώρα του από τη Συμμαχία.