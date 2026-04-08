Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση», όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τις ενστάσεις του σχετικά με τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Παρά τις επικρίσεις, ο Ρούτε φρόντισε να τονίσει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσέφεραν ουσιαστική στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο μετά τη συνάντηση, υπογράμμισε στον Τραμπ ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων, η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι υπερπτήσεις και η τήρηση των δεσμεύσεων της Συμμαχίας.