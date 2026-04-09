Το μικρό κράτος του Λιβάνου θα συνεχίσει να σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος στην Ιστορία του, από αυτό που ενδεχομένως δικαιολογεί το μέγεθός του, αλλά η γεωγραφία έχει τη δική της δυναμική.

Ελάχιστες ώρες από την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη εκεχειρίας, Ισραήλ και Χεζμπολάχ προκάλεσαν ακόμη έναν γύρο αλληλοεπιθέσεων, τινάζοντας στον αέρα κάθε καλή πρόθεση.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση στον Λίβανο σχετικά με το αν ο ίδιος αποτελούσε μέρος της συμφωνίας. Το Πακιστάν είπε πως ναι. Όμως το Ισραήλ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει για τον βόρειο γείτονά του, όπου οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις μάχονται εναντίον της Χεζμπολάχ. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο Τραμπ δεν θα ήθελε να δυσαρεστήσει περαιτέρω τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο από την πρώτη μέρα εκπόνησαν μαζί την επίθεση.

Οι προσπάθειες του Λιβάνου να σταματήσει τον πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ έχουν βυθιστεί σε μια γνώριμη παράλυση. Αυτό έχει, για άλλη μια φορά, μετατοπίσει την ισορροπία προς το πεδίο της μάχης ως τη μοναδική αρένα επίλυσης σε αυτό το στάδιο, καθοδηγούμενο άμεσα από αποφάσεις και των δύο εμπόλεμων πλευρών, καθεμία από τις οποίες επιδιώκει τους δικούς της υπολογισμούς και στόχους.

Το Ισραήλ, μέχρι πρόσφατα, πίεζε για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ με ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ, ενώ η στάση του Αμερικανού προέδρου ουσιαστικά παρέχει στο Τελ Αβίβ ευρεία επιχειρησιακή ελευθερία στον νότιο Λίβανο, καθώς η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό του πολέμου με το Ιράν.

Αντίθετα, η Χεζμπολάχ παραμένει προσηλωμένη στην ευθυγράμμιση της πορείας της με την Ισλαμική Δημοκρατία, απορρίπτοντας άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν για διπλωματία και έναρξη συνομιλιών.

Το Ισραήλ συνεχίζει να απορρίπτει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός πριν επιτύχει τους στρατιωτικούς του στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνονται οι ανησυχίες για την προσπάθεια του Ισραήλ να επιβάλει μια «ζώνη ασφαλείας» που θα εκτείνεται έως τον ποταμό Λιτάνι, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο οποίος μίλησε για ριζική μεταμόρφωση της πραγματικότητας ασφάλειας στον Λίβανο και αποτροπή της επιστροφής των κατοίκων στα συνοριακά χωριά.

Αυτό συνοδεύεται από επέκταση των επιχειρήσεων προς τη δυτική Μπεκάα, σε μια εμφανή προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των γραμμών ανάπτυξης δυνάμεων, κατά τρόπο που θυμίζει το μοντέλο πριν από το 2000. Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί, αλλά επιδιώκει να επιβάλει τετελεσμένα στο έδαφος.

Η Χεζμπολάχ, από την άλλη, ως κόμμα συνδέει την πολιτική και στρατιωτική της στάση με αυτό που περιγράφει ως «αδιαλλαξία» των εσωτερικών της αντιπάλων, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική ευθύνη για την έναρξη του πολέμου, αποφάσεις που στοχεύουν στην απονομιμοποίησή της και τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου Γιουσέφ Ράτζι, τις οποίες χαρακτηρίζει «αρνητικές».

Η Χεζμπολάχ πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο έδαφος θα επηρεάσει άμεσα το πολιτικό τοπίο, οδηγώντας ενδεχομένως στην εισαγωγή νέων πολιτικών απαιτήσεων «που πολλοί δεν θα αποδεχθούν», αλλά που, κατά την άποψή της, θα επιβληθούν από τις πραγματικότητες που θα δημιουργήσει η μάχη. Κατά την άποψη της Χεζμπολάχ, και οι δύο φάσεις, ο πόλεμος του Ιουλίου και ο σημερινός πόλεμος, αποτελούν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι μέρος ενός ενιαίου, συνεχιζόμενου πολέμου, του οποίου τα κεφάλαια δεν έχουν ακόμη κλείσει.

Εν τω μεταξύ, το πεδίο της μάχης έχει μετατραπεί στην πραγματική αρένα διαπραγμάτευσης, όπου κάθε πλευρά διαβάζει τις κινήσεις της άλλης και δοκιμάζει την αποφασιστικότητά της μέσω άμεσων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο νότιος Λίβανος δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο, αλλά έναν σύνθετο καμβά μηνυμάτων και στρατηγικών, όπου διαμορφώνονται οι κανόνες εμπλοκής μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ υπό έντονη περιφερειακή και διεθνή επιτήρηση.

First responders work at the site of an Israeli airstrike that struck an apartment building in Beirut, Lebanon, Wednesday, April 8, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein)

Κάθε ρουκέτα που εκτοξεύεται και κάθε αντεπίθεση αποτελούν μέρος μιας γλώσσας ισχύος που καθορίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές ισορροπίες, αντικαθιστώντας ουσιαστικά οποιαδήποτε πιθανή διπλωματική συμφωνία. Άρα, με την κατάσταση να είναι ούτως ή άλλως εύθραυστη, σοβαρές διαπραγματεύσεις θα προκύψουν μόνο όταν επιβληθούν απτά αποτελέσματα στο έδαφος, αναγκάζοντας και τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την πίεση στρατιωτικών πραγματικοτήτων, και όχι θεωρητικών πολιτικών διατυπώσεων.

Και οι νεκροί να ξεπερνούν πλέον τους 1.500, μεταξύ αυτών και 250 παιδιά.