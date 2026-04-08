Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εισέρχεται η περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς το Ιράν φέρεται να απειλεί ανοιχτά με στρατιωτική δράση κατά πλοίων που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης, κάτι που δείχνει πως η εκεχειρία κρέμεται από μία λεπτή κλωστή.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα, τα οποία αποδίδονται στο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, αναφέροντας ότι η θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.



«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», φέρεται να αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κατάρριψη drone και προειδοποιήσεις για «παραβίαση εκεχειρίας»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους ισραηλινής κατασκευής στο νότιο Ιράν, ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το drone τύπου Hermes 900 καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της πόλης Λαρ, στην επαρχία Φαρς. Οι ιρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για σαφή «παραβίαση της εκεχειρίας» που βρίσκεται σε ισχύ.

Παράλληλα, προειδοποίησαν πως οποιαδήποτε είσοδος «αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους» στον ιρανικό εναέριο χώρο, ακόμη και χωρίς επιθετική ενέργεια, θα θεωρείται παραβίαση και θα απαντάται άμεσα.

Απειλή αποχώρησης από την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Tasnim, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και αποχώρηση από τη συμφωνία εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανος.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εντοπισμού στόχων, προκειμένου να απαντήσουν σε πρόσφατα πλήγματα που αποδίδονται στο Ισραήλ.

Όπως επισημαίνεται, η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.