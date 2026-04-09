Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κήρυξε την Πέμπτη 9 Απριλίου ως ημέρα εθνικού πένθους, στον απόηχο των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν την Τετάρτη και άφησαν πίσω τους σχεδόν 200 νεκρούς.

Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.