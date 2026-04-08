Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) εξέφρασε την «αγανάκτησή της» για τους θανάτους και τις ζημιές που προκάλεσαν οι εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο την Τετάρτη.

«Η οποιαδήποτε συμφωνία για την περιοχή πρέπει να πάρει υπόψη την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρέπεια των αμάχων στον Λίβανο», τόνισε η ΔΕΕΣ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Έπειτα από πέντε και πλέον εβδομάδες εχθροπραξιών, ο πληθυσμός έχει επείγουσα ανάγκη ανακούφιση από τη βία», επέμεινε.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανέφερε ότι ομάδες της συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί η μαζική διακομιδή τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στο δημόσιο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού.

«Έφθαναν ασθενείς με τραύματα από θραύσματα και σοβαρές αιμορραγίες. Ένας από αυτούς εισήχθη αφού έχασε και τα δυο πόδια. Η κατάσταση είναι χαοτική, διακομίζονται ολοένα περισσότεροι» τραυματίες, τόνισε ο Κρίστοφερ Στόουκς, συντονιστής της MSF στον Λίβανο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι βομβαρδισμοί στα τυφλά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε. «Οι ακατάπαυστες επιθέσεις εναντίον αμάχων πρέπει να σταματήσουν. Οι εξαναγκαστικοί και επανειλημμένοι εκτοπισμοί πληθυσμών -έγκλημα πολέμου- πρέπει να σταματήσουν».

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.