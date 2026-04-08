Το Ισραήλ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίθεση στον Λίβανο, με μαρτυρίες και εικόνες να δείχνουν ότι στόχοι αποτέλεσαν νοσοκομεία και κτίρια, ενώ υπάρχουν αναφορές μέχρι και για επίθεση σε κηδεία.

Ο δημοσιογράφος Τζιχάντ Τζνέιντ, που μένει στη Βηρυτό, η οποία χτυπήθηκε σκληρότερα, δήλωσε στο Sky News ότι ο απολογισμός είναι τραγικός, με κόσμο να έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια, τη στιγμή που έχουν ισοπεδωθεί νοσοκομεία, ενώ έχουν χτυπηθεί και ασθενοφόρα.

The Israeli Foreign Ministry:

"The President and Prime Minister of Lebanon shamelessly criticize Israel for doing what they should have done themselves: striking Hezbollah.

«Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι νεκροί ξεπερνούν τους 80 και οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες. Μιλάμε για ολόκληρες οικογένειες που έχουν σκοτωθεί, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια», είπε χαρακτηριστικά.

Το Al Jazeera έγραψε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 100 επιδρομές σε διάστημα 10 λεπτών, χτυπώντας ακόμη και περιοχές στις οποίες δεν δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ, καθώς το ισραηλινό κράτος επίσημα βρίσκεται σε πόλεμο με την οργάνωση και όχι τη γειτονική χώρα.

Iran withdraws from the ceasefire agreement after Israel's strikes on Lebanon



Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου χαρακτήρισε «πλήρες έγκλημα πολέμου» τις επιθέσεις, προσθέτοντας ότι έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού. Επιπλέον, βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στη Μπεκάα, το Όρος Λίβανος, τη Σιδώνα και σε διάφορα χωριά στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων.

«Το σημερινό έγκλημα αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τη διεθνή κοινότητα και κατάφωρη πρόκληση προς όλους τους διεθνείς νόμους, κανόνες και συμβάσεις, τους οποίους το Ισραήλ παραβιάζει με τις συνεχείς επιθέσεις του εναντίον αμάχων», είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου.

Νωρίτερα, οι IDF σε ανάρτηση που έκαναν για τις επιθέσεις, υποστήριξαν:

«Η επίθεση είχε ως στόχο πάνω από 100 αρχηγεία της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων:

Τα κέντρα διοίκησης των μυστικών υπηρεσιών και τα κεντρικά αρχηγεία που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις

Υποδομές πυροβολικού και ναυτικών συστημάτων, υπεύθυνες για την εκτόξευση πυραύλων

Δυνάμεις της “Radwan” και της Αεροπορικής Μονάδας — οι ελίτ μονάδες της Χεζμπολάχ».

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion.



The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including:



Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press από τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο: