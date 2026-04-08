Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν περιλαμβάνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του PBS.

«Λόγω της Χεζμπολάχ», ο Λίβανος «δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα αντίγραφο μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας που δημοσιεύτηκε στο X από τη δημοσιογράφο του αμερικανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, Λιζ Λάντερς. Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τη συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό «είναι μέρος της συμφωνίας… Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαμάχη».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα το σφοδρότερο κύμα βομβαρδισμών από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την πολιτική άμυνα του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 254 άτομα και έχουν τραυματίσει 1.165 σε ολόκληρο τον Λίβανο σήμερα.

Το Al Jazeera παρουσιάζει την ακόλουθη ανάλυση ανά περιοχή:

Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

61 νεκροί, 200 τραυματίες Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

18 νεκροί, 28 τραυματίες Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

9 νεκροί, 6 τραυματίες Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

28 νεκροί, 59 τραυματίες Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

17 νεκροί, 6 τραυματίες Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

12 νεκροί, 56 τραυματίες Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

17 νεκροί, 68 τραυματίες Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ η εικόνα στο πεδίο ήταν χαοτική, με πολίτες να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία ακόμη και με μοτοσικλέτες, επειδή τα ασθενοφόρα δεν επαρκούσαν.

Η κρίση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς η Χεζμπολάχ φέρεται να σταμάτησε τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων νωρίς το πρωί της Τετάρτης, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την εκεχειρία. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών με το Ιράν δεν αφορά τον Λίβανο, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται κανονικά.

Μια μη κατονομαζόμενη πηγή δήλωσε σήμερα στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Λίβανος και εκεχειρία: Το μεγάλο κενό που άφησε τη χώρα εκτεθειμένη

Η υπόθεση της εκεχειρίας ανέδειξε αμέσως μια επικίνδυνη ασάφεια γύρω από τον Λίβανο. Ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, που είχε διαδραματίσει ρόλο στις διαμεσολαβητικές επαφές, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία θα περιλάμβανε και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε εντελώς διαφορετική ερμηνεία.

Αυτή η αντίφαση προκάλεσε νέα σύγχυση σε μια χώρα που ήδη δοκιμάζεται σκληρά. Η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές κοντά στην οργάνωση, πίστεψε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της παύσης πυρός και συμμορφώθηκε, όμως ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία και προχώρησε σε μαζικά χτυπήματα σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, και η γαλλική πλευρά παρενέβη, με τον Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Λίβανο κρίσιμη και να ζητά να συμπεριληφθεί ρητά σε οποιαδήποτε συμφωνία αποκλιμάκωσης. Αντίστοιχα, και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ξεκαθάρισε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε η χώρα να ενταχθεί σε κάθε μόνιμη περιφερειακή συμφωνία ειρήνης.

Λίβανος: Βηρυτός, Σιδώνα και νότος σε συνθήκες ανθρωπιστικής πίεσης

Η στρατιωτική κλιμάκωση έχει ήδη επιβαρύνει αφόρητα την ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο. Στη Βηρυτό, οι διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν σκηνές πανικού, με καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό της πρωτεύουσας και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε σημεία που χτυπήθηκαν. Μεγάλα νοσοκομεία απηύθυναν εκκλήσεις για άμεση προσφορά αίματος, ενώ ο επικεφαλής της συντεχνίας των γιατρών κάλεσε όλους τους γιατρούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να προσφέρουν βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη.

Στον νότιο Λίβανο, αλλά και στη Σιδώνα, τα πλήγματα συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ισραηλινό χτύπημα στη Σιδώνα άφησε πίσω του οκτώ νεκρούς και 22 τραυματίες, ενώ άλλες επιθέσεις, περιλαμβανομένου βομβαρδισμού κοντά σε νοσοκομείο, ενίσχυσαν το κλίμα τρόμου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι σημαντικό μέρος των επιθέσεων καταγράφηκε σε κατοικημένες περιοχές αμάχων. Παρότι ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ορισμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου και των νότιων προαστίων της Βηρυτού, δεν υπήρξε αντίστοιχη ειδοποίηση για το κέντρο της πρωτεύουσας, το οποίο επίσης χτυπήθηκε.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ εκτίμησε σήμερα πως τίποτα δεν έχει «τελειώσει» μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κρίνοντας πως οι θέσεις τους απέχουν πολύ. «Τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο Σάαρ στο τηλεοπτικό δίκτυο 11. «Δεν βλέπω πως είναι πιθανό να συγκεραστούν οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν», συμπλήρωσε ο ίδιος.