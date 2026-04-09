Αναβρασμός επικρατεί στην ηγεσία του Ιράν από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στον Λίβανο, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι το Τελ Αβίβ παραβίασε την εκεχειρία.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν.

«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Οι δηλώσεις τους έρχονται μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας περισσότερους από 250 ανθρώπους χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Λίβανος φαίνεται να περιλαμβανόταν στη συμφωνία εκεχειρίας, όπως επιβεβαίωσε και το Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Εντούτοις, το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λίβανος εξαιρείται και οι ΗΠΑ φέρεται ότι δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τον στενό σύμμαχό τους στη Μέση Ανατολή.

«Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Το μήνυμά μας είναι σαφές: όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ παντού όπου χρειαστεί, μέχρι να έχουμε αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», έγραψε σε ανάρτηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ σκότωσε το δεξί χέρι και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στη Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στη στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

41η μέρα πολέμου

Η κατάσταση εξελίσσεται στην 41η ημέρα του πολέμου, με την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, διάρκειας δύο εβδομάδων, να παραμένει σε ισχύ, αλλά να εμφανίζει ρωγμές. Το Ιράν φαίνεται να έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τα αντικρουόμενα μηνύματα για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ειρήνης εντείνουν την αβεβαιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «θα αρχίσει το πιστολίδι». Παράλληλα, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να ηγείται της αμερικανικής πλευράς.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν φαίνεται να έχει αναστείλει τη ναυτιλιακή κίνηση στα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η κυκλοφορία επιστρέφει σταδιακά σε κανονικά επίπεδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι το τέλος, τονίζοντας ότι η χώρα του εξακολουθεί να έχει στόχους στον πόλεμο με το Ιράν. Δήλωσε ότι επιδιώκει την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού του Ιράν, είτε μέσω στρατιωτικής επικράτησης είτε μέσω συμφωνίας.

Τέλος, ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στις απαιτήσεις του Ιράν στο πλαίσιο της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρουσίασε μια «εντελώς διαφορετική» διαπραγματευτική θέση σε ιδιωτικές συνομιλίες σε σύγκριση με το δημόσιο σχέδιο δέκα σημείων. Όπως δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ, η «κόκκινη γραμμή» του Τραμπ, που απαγορεύει στο Ιράν να διαθέτει εμπλουτισμένο ουράνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, παραμένει σε ισχύ.