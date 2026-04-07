Αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έπληξαν σήμερα γέφυρα κοντά στην ιρανική πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν επικαλούμενη τον αντικυβερνήτη της επαρχίας.

«Εδώ και λίγα λεπτά, μία από τις γέφυρες έξω από την πόλη Κομ, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας, δέχθηκε επίθεση από βλήματα των Αμερικανών και Σιωνιστών εχθρών», δήλωσε ο αντικυβερνήτης Μορτεζά Χεϊντάρι.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων από και προς την πόλη Μασχάντ, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας στο βορειοανατολικό Ιράν, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

«Εξαιτίας της ανήθικης προειδοποίησης του Σιωνιστικού καθεστώτος σχετικά με επίθεση κατά των σιδηροδρόμων και για προληπτικούς λόγους, όλα τα δρομολόγια από τον σταθμό του Μασχάντ ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας», δήλωσε ο κυβερνήτης Χασάν Χοσεϊνί, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους Ιρανούς να μην ταξιδέψουν με τρένο μέχρι τις 8:30 ώρα Ελλάδος σήμερα.