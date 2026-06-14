Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εκτίμησε ότι είναι «μάλλον απίθανο» μια νέα συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν να αποδειχθεί ουσιαστικά διαφορετική ή πιο αποτελεσματική από την πυρηνική συμφωνία του 2015 (JCPOA), η οποία είχε συναφθεί επί των ημερών της δικής του διακυβέρνησης.

«Είναι αμφίβολο ότι οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει θα διαφέρει ουσιαστικά ή θα αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία που είχαμε εξαρχής και για την οποία εργαστήκαμε επί μακρόν, προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από αυτήν», δήλωσε ο Ομπάμα σε συνέντευξή του στο ABC News, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη την Τετάρτη.

Η βασική φιλοσοφία της JCPOA, η οποία απολάμβανε διεθνούς στήριξης αλλά είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ όταν επιτεύχθηκε, προέβλεπε ότι το Ιράν θα περιόριζε το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα έθετε όρια στον εμπλουτισμό ουρανίου και θα επέτρεπε σε επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Σε αντάλλαγμα, θα αίρονταν ορισμένες κυρώσεις που βάραιναν τις πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας και θα αποδεσμεύονταν δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ομπάμα πρόσθεσε ότι ελπίζει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και να πάψουν οι απλοί πολίτες να υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου. Τόνισε ακόμη ότι η διπλωματία αποτελεί την προτιμότερη οδό για την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με την αντίληψη ότι οι λύσεις μπορούν να επιβληθούν «είτε μέσω εκφοβισμού είτε μέσω βομβαρδισμών».

Ο Ομπάμα υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί χώρος στη διπλωματία και να διερευνηθούν συμφωνίες που, έστω και αν δεν επιλύουν πλήρως κάθε πτυχή του προβλήματος, μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του, αποτρέποντας την επιλογή του πολέμου.

«Θα νόμιζε κανείς ότι θα είχαμε μάθει αυτό το μάθημα μέχρι τώρα, όμως φαίνεται πως κατά διαστήματα το πρέπει να μαθαίνουμε ξανά», σημείωσε ο Ομπάμα.