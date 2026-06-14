Η FIFA ανάγκασε την Αϊτή να αλλάξει τη φανέλα της για το Μουντιάλ 2026 και το ίδιο συμβαίνει τώρα και με την Αίγυπτο, καθώς δόθηκε η σχετική εντολή στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Με την Αϊτή οι λόγοι ήταν πολιτικοί, καθώς στη φανέλα που είχε ετοιμάσει η κολομβιανή εταιρεία αθλητικών ειδών Saeta, απεικονιζόταν στο μπροστινό μέρος η τελική μάχη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας το 1803.

Με την Αίγυπτο, τώρα, οι λόγοι δεν είναι πολιτικοί αλλά τα επτά αστέρια που υπάρχουν πάνω από το έμβλημα της εθνικής ομάδας και τα οποία παραπέμπουν στα επτά Copa Africa που έχει κατακτήσει.

Η Αίγυπτος είναι η πολυνίκης του θεσμού και ήθελε να το τονίσει αυτό, η FIFA όμως επιτρέπει στα Μουντιάλ τα αστέρια στις φανέλες μόνο αν αναφέρονται σε κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όχι για το Euro, το Copa Africa, το Copa America ή το Ασιατικό κύπελλο.

Έτσι, δόθηκε εντολή στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου για αλλαγή στη φανέλα της εθνικής ομάδας και αναμένεται να γίνει άμεσα.