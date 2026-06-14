Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη περίμεναν τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τον αποθέωσαν, δείχνοντας την τρέλα που υπάρχει για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ομάδα τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με τον 43χρονο προπονητή, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, είχε προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων των «κίτρινων» και αυτό φάνηκε με την υποδοχή που του επιφύλαξαν.

Ο Σπανούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 19:00 της Κυριακής (14/6) και χιλιάδες οπαδοί ήταν εκεί για να τον αποθεώσουν, δείχνοντάς τους με την παρουσία τους και τον παλμό τους πόσο πολύ πιστεύουν σε αυτόν αλλά και πόσες προσδοκίες έχουν.

Φορώντας ένα κασκόλ της ομάδας, ο νέος προπονητής του Άρη ευχαρίστησε, σηκώνοντας τη γροθιά του, τους φιλάθλους για την αγάπη τους και όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση της ΚΑΕ τη Δευτέρα (15/6), με τον Ρίτσαρντ Σιάο να αναμένεται να δώσει το παρών.