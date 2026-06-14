Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε το πρώτο του σχόλιο για την αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς την επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση της ΚΑΕ τη Δευτέρα (15/6).

Περισσότεροι από 5.000 φίλοι των «κίτρινων» πήγαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας τους, με το κλίμα να είναι πανηγυρικό από νωρίς και τον ενθουσιασμό να… εκτοξεύεται όταν έκανε την εμφάνισή του.

Οι οπαδοί του Άρη αποθέωσαν τον Σπανούλη που θα είναι στον πάγκο της ομάδας τους για τα επόμενα τρία χρόνια με στόχο να βάλει τις βάσεις για την επιστροφή στους τίτλους και στις δόξες του παρελθόντος, με τον ίδιο να δίνει το στίγμα του με το πρώτο του σχόλιο.

«Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη», ήταν τα λόγια του 43χρονου προπονητή, ο οποίος θα πει περισσότερα στην επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση της ΚΑΕ, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο, τη Δευτέρα (15/6).