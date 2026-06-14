Την μεγάλη προσπάθεια για διπλωματική διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν φένεται να τορπιλίζουν οι συνεχείς και σκληρές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα, Κυριακή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει και στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, τονίζοντας ότι «Η τελική απόφαση για τη συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση».

Την ίδια ώρα όμως, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον εγκατάστασης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς γνωστοποίησαν ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στόχους της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

תקפנו בדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל לא תסבול ירי לשטחה pic.twitter.com/wVARFCkDQe — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μόλις έπληξαν στόχους τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών εδαφών», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση.

HOLY SHIT ✡️



Israel has just bombed Beirut’s government district.



They’re blowing up any chance of a Middle east peace deal on purpose.



Israel fears peace. pic.twitter.com/CQXagx84i3 — Parody Jeff (@Parodyjeffx) June 14, 2026

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του», προσθέτουν.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, οι IDF υποστήριξαν ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, από την επίθεση έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

BREAKING:



Apocalyptic scenes in Lebanon’s capital right now.



Israel is bombing residential buildings in densely populated neighborhoods of Beirut.



A ceasefire that still allows bombs to fall on civilians is not a ceasefire. pic.twitter.com/luGUfQ4EzI — sarah (@sahouraxo) June 14, 2026

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε ισραηλινό έδαφος, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, το διπλωματικό παρασκήνιο παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Πηγή με γνώση των διεργασιών ανέφερε στο Reuters ότι διαπραγματευτές από το Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για την οριστικοποίηση συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι επικεφαλής της αποστολής είναι στενός συνεργάτης τόσο του υπουργού Εξωτερικών όσο και του πρωθυπουργού του Κατάρ.

Η προοπτική συμφωνίας, πάντως, προκαλεί ήδη αντιδράσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στελέχη των Δημοκρατικών εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικά. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του βουλευτή Σεθ Μούλτον, ο οποίος χαρακτήρισε την ενδεχόμενη συμφωνία ως «ουσιαστικά ένα έγγραφο παράδοσης».

Αντιδράσεις και στο Ιράν για την προοπτική συμφωνίας

Αντιδράσεις καταγράφονται και στο εσωτερικό του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μαχσάντ εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε πιθανές παραχωρήσεις της ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δείχνει διαδηλωτές στην ιερή πόλη να στρέφονται εναντίον του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

🇮🇷 ⚡️ „Tod für Araghtschi“: Im Iran beginnen Proteste gegen Gespräche mit den USA



In Teheran und anderen iranischen Städten sind massive Proteste gegen das geplante Abkommen zwischen den USA und dem Iran ausgebrochen. pic.twitter.com/uUBg2R1Hiy — Z4 (@Z41409905178188) June 14, 2026

Tasnim: Το περιεχόμενο της συμφωνίας ανήκει στην κυβέρνηση

Ο Κιάν Αμπντολαχί, αρχισυντάκτης του Tasnim, μιλώντας στο ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία Ουάσινγκτον–Τεχεράνης. Όπως υποστήριξε, το Ιράν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη τις αμερικανικές δεσμεύσεις, ενώ χαρακτήρισε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες που εκφράζονται στο εσωτερικό της χώρας για το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας ως «υγιές σημάδι αντίστασης».

Ο ίδιος τόνισε ότι όσοι προειδοποιούν τη διαπραγματευτική ομάδα να μην προχωρήσει σε υπερβολικές παραχωρήσεις δεν πρέπει να απορρίπτονται, αλλά να ακούγονται με προσοχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κριτική οφείλει να κινείται εντός των ορίων της εθνικής ενότητας και να μην υπονομεύει τη συνοχή της χώρας.

In Teheran und anderen iranischen Städten protestieren die Menschen gegen ein mögliches Friedensabkommen mit den USA. Sie fürchten, dass die iranische Führung die Souveränität des Landes aufs Spiel setzt, sie rufen: Tod dem Araghchi! (Irans Außenminister) pic.twitter.com/FyAA4YWvWW — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) June 13, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τεχνική και ουσιαστική κριτική μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τη βελτίωση του τελικού κειμένου, αποκαλύπτοντας ότι το προσχέδιο του Μνημονίου έχει ήδη υποστεί έξι έως επτά αναθεωρήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον Αμπντολαχί, ορισμένες από αυτές τις αλλαγές προήλθαν από την ίδια την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα και αφορούσαν κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι διατυπώσεις που σχετίζονται με το Στενό του Ορμούζ.

Ο αρχισυντάκτης του Tasnim κατέληξε ότι η ευθύνη τόσο για το τελικό περιεχόμενο της συμφωνίας όσο και για την εφαρμογή της ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση και στη διαπραγματευτική ομάδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίες θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις επιλογές τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι Ισραηλινοί

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και από το Ισραήλ. Η πιθανή συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει βασικό αντικείμενο συζήτησης στο συμβούλιο ασφαλείας που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανταπόκριση του Al Jazeera, νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την πόλη Φαρούν, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου. Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη υποστηρίζει πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του υπό διαμόρφωση μνημονίου συμφωνίας.