Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η σύρραξη στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στην τριήμερη σύνοδο κορυφής του G7 στο Hotel Royal στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου Ευρωπαίοι, Καναδοί και Ιάπωνες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν «από πρώτο χέρι» τις διαθέσεις του Αμερικανού προέδρου.

Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ στο δείπνο που θα έχουν οι ηγέτες του G7, δηλαδή των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά.

Ως προς το Ουκρανικό, η κρίσιμη συζήτηση θα γίνει την Τρίτη το πρωί, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ελπίζει ότι μετά την επιστολή που έστειλε στον Πούτιν θα πάψει ο Τραμπ να του ζητάει την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, ευελπιστούν ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει, τουλάχιστον στα λόγια, να στηρίζει την Ουκρανία και στην καλύτερη περίπτωση να βάλει, έστω και ελαφρώς, το χέρι στην τσέπη της, δεδομένου ότι εδώ και καιρό το κόστος της οικονομικής αρωγής προς το Κίεβο το έχει αναλάβει κατά 100% η Ευρώπη.

Στο πολιτικό μενού του μεσημεριανού γεύματος της Τρίτης θα βρεθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο πόλεμος με το Ιράν, όπου Ευρωπαίοι, Καναδοί και Ιάπωνες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά από κοινού το πώς σκέπτεται να τελειώσει ο Αμερικανός πρόεδρος αυτόν τον πόλεμο, που τον ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο χωρίς να τους ρωτήσει και που τον συνεχίζει παρά την αντίθεσή τους.

▶️ Les dirigeants du G7 se réuniront pour trois jours à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, dès demain. Une ville placée sous cloche, où quelque 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés… sur terre, sur le lac Léman et dans les airs.



📺 #LE13H présenté par @ACCoudray pic.twitter.com/H5TzPXwhau — TF1Info (@TF1Info) June 14, 2026

Στο γεύμα έχουν κληθεί να είναι παρόντες οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Αιγύπτου και μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τόσο το ζήτημα του λεγόμενου «derisking» σε σχέση με τις επενδύσεις υποδομής στον ενεργειακό τομέα όσο και της ανάπτυξης των θαλασσίων μεταφορών (πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενδεχομένως αύριο υδρογόνου) προς τον Ινδικό ωκεανό, την Ερυθρά θάλασσα, τη Μεσόγειο κ.α.

Για τους Ευρωπαίους το μείζον ζήτημα είναι το άνοιγμα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και προς το σκοπό αυτό η ανάπτυξη μίας διεθνούς ναυτικής δύναμης η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, χωρίς να διακυβεύεται η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Μία σταθερότητα η οποία είναι «εξαιρετικά ευάλωτη» στην παρούσα φάση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών του G7, η οποία, ενόψει της αυριανής συνόδου κορυφής, πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στο Παρίσι.

Στην ημερήσια διάταξη των διαβουλεύσεων στο Εβιάν βρίσκεται επίσης και το ζήτημα των οικονομικών σχέσεων με την Κίνα, όπου η γαλλική πλευρά θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις καλής θέλησης από την πλευρά του Πεκίνου. Θα βρεθούν επίσης το ζήτημα του δασμολογικού πολέμου που έχει κηρύξει η αμερικανική πλευρά, καθώς και τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Νότιας Κορέας, της Ινδίας και της Κένυας.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει στις Βερσαλλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν. Όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, το δείπνο αυτό είναι ένας τρόπος για να γιορταστεί η 250ή επέτειος της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σε μια «συμβολική τοποθεσία για τη γαλλοαμερικανική φιλία, όπου υπεγράφη το 1783 η συνθήκη που την κατοχυρώνει».

Τέλος, η αναχώρηση των επτά ηγετών από τη γαλλική λουτρόπολη των 9.000 κατοίκων πρωτίστως θα ικανοποιήσει τις ελβετικές αρχές, οι οποίες ενόψει της συνόδου στο Εβιάν (το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Ελβετία) έχουν κλείσει το αεροδρόμιο της Γενεύης, έχουν κινητοποιήσει όλες τις αστυνομικές τους δυνάμεις καθώς και 5000 στρατιώτες, ενθυμούμενες προφανώς ότι το 2003 που είχε γίνει ανάλογη σύνοδος στο Εβιάν, οι διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είχαν ως αποτέλεσμα την πυρπόληση δεκάδων καταστημάτων στη Γενεύη και αλλού, όπως και τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών και αστυνομικών.

Pour accueillir les chefs d'État des plus grandes puissances mondiales, à partir du lundi 15 juin, la ville d'Évian se transforme en forteresse, avec un dispositif de sécurité hors norme qui bouleverse le quotidien des habitants et des commerçants. #JT13H pic.twitter.com/AYqoMjNGVZ — franceinfo (@franceinfo) June 14, 2026

Τα μέτρα ασφαλείας

Από γαλλικής πλευράς σε συναγερμό βρίσκονται 500 μοτοσικλετιστές αστυνομικών και χωροφυλάκων, σκάφη περιπολίας ποταμών, 64 κινητές μοίρες χωροφυλακής, αρκετές εκατοντάδες ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού από το γραφείο καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος και την υποδιεύθυνση καταπολέμησης της τρομοκρατίας, πράκτορες εξουδετέρωσης βομβών, πιλότοι μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ελικόπτερα, εξειδικευμένες μονάδες της αστυνομίας και της χωροφυλακής και σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί.