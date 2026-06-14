Σμπαράλια έγιναν δύο αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του χωριού Πετροκεφάλι στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε μόνο ο οδηγός, ενώ στο άλλο εκτός από την οδηγό και δύο τουρίστες με πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι οι οδηγοί ήταν συγγενείς.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες, με πιο σοβαρά τον οδηγό του πρώτου αυτοκινήτου, ο οποίος νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, αλλά κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για υπερβολικό αριθμό τροχαίων, κάποια μάλιστα θανατηφόρα, στο συγκεκριμένο δρόμο που περνά από το Πετροκεφάλι και οδηγεί στα παραθαλάσσια τουριστικά μέρη του νότου.

Οι κάτοικοι ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

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