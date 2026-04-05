Η ειρωνική αναφορά του προέδρου της ιρανικής Βουλής πως «από την αλλαγή καθεστώτος… ψάχνουν τους πιλότους» δείχνει την αποφασιστικότητα αλλά και την πεποίθηση των Ιρανών ότι ο πόλεμος δεν έχει χαθεί και ότι οι ίδιοι έχουν πληγώσει το γόητρο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το Ιράν φαίνεται να πιστεύει ότι κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Το καθεστώς του έχει επιβιώσει. Έχει μάθει πόση ισχύ μπορεί να ασκήσει στην παγκόσμια οικονομία κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ. Έχει δει τις κυρώσεις στο πετρέλαιό του να αίρονται και στρέφεται προς μια νέα τάξη πραγμάτων, όπου θα χρεώνει τις χώρες για να διέρχονται από τα στενά. Αυτό που έκαναν οι Ιρανοί τις πρώτες ημέρες του πολέμου ήταν να πλήξουν πλοία που διέρχονταν από τον Κόλπο και ουσιαστικά να πείσουν ασφαλιστικές εταιρείες, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες να αποφεύγουν τον Κόλπο, εκτός αν είχαν κάποια μορφή διαβεβαίωσης από τους Ιρανούς ότι μπορούσαν να περάσουν. Στην περίοδο πριν από τον πόλεμο, υπήρχαν περίπου 130 έως 140 πλοία που διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. Τον τελευταίο μήνα έχουμε δει μόνο λίγα, και αυτό είχε σοβαρό αντίκτυπο στις εξαγωγές πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως. Οι ίδιες οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σκιαγραφούν μια εικόνα ανθεκτικότητας που έρχεται σε σύγκρουση με τους θριαμβευτικούς τόνους του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με απόρρητα στοιχεία που επικαλέστηκαν αμερικανικά ΜΜΕ, περίπου το 50% των εκτοξευτών πυραύλων και χιλιάδες drones αυτοκτονίας παραμένουν ανέπαφα, διατηρώντας την Τεχεράνη ικανή να προκαλέσει απόλυτο χάος στην περιοχή.

Αμερικανικό δίκτυο αποκάλυψε ότι η στρατηγική του Ιράν να θάβει το οπλοστάσιό του σε δαιδαλώδη υπόγεια δίκτυα σηράγγων και σπηλαίων έχει αποδώσει καρπούς. Πολλοί εκτοξευτές, αν και μη προσβάσιμοι λόγω βομβαρδισμών στις εισόδους των τούνελ, δεν έχουν καταστραφεί, ενώ παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν με επιτυχία κινητές πλατφόρμες «shoot-and-scoot», καθιστώντας τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δύσκολο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε αυτή την ομιχλώδη πραγματικότητα, ο Τραμπ φαίνεται σε πρώτη φάση να εγκαταλείπει τα Στενά. Και με ικανοποίηση η Τεχεράνη ακούει τον Αμερικανό πρόεδρο να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Θεωρούν ότι πιθανότατα λαμβάνει διαφορετικές εισηγήσεις και δεν είναι απολύτως σαφές ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει, πέρα από το ότι είναι ξεκάθαρο πως προσπαθεί να οδηγήσει αυτόν τον πόλεμο σε ένα τέλος που θα του επιτρέψει να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει από τη σύγκρουση.

Οι Ιρανοί πιστεύουν ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι, και γι’ αυτό έχουν δείξει ότι δεν θεωρούν πως είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν απευθείας με την Ουάσινγκτον.

Δεν έχουν επίσης εμπιστοσύνη στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Πακιστάν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, έχουν απογοητευτεί από τις εμπειρίες της Γενεύης, από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν τις ημέρες πριν από τα πλήγματα που διέταξε ο πρόεδρος πριν από περίπου έναν μήνα, αλλά και από τη δυναμική που προηγήθηκε του πολέμου του Ιουνίου, όπου οι διαπραγματεύσεις αποτέλεσαν ουσιαστικά προοίμιο στρατιωτικής δράσης και, σε κάποιο βαθμό, ένα τέχνασμα για να καθησυχάσουν τους Ιρανούς ενώ η επίθεση προετοιμαζόταν. Έτσι λοιπόν, είναι γενικά δύσκολο να υπάρξει άμεση διπλωματία με την Τεχεράνη ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Πρόκειται για ένα καθεστώς που έχει βασίσει την ιδεολογία του στον αντιαμερικανισμό. Έτσι, υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες πλήγματα και έχουν υπάρξει πολλοί νεκροί στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων στελεχών της ηγεσίας, δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να καθίσουν στο τραπέζι. Ούτε είναι ιδιαίτερα διατεθειμένοι να συμβιβαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τεχεράνη με ανακοίνωσή της επικήρυξε για 60.000 δολάρια τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν. Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση με σκοπό τη διάσωσή του. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος. Είχε πάντως σπεύσει να πει στο NBC ότι η κατάρριψη του F-15 δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Είναι νωρίς ακόμη να εξαχθούν συμπεράσματα, όμως το βέβαιο είναι ότι βλέπουμε μια χώρα που έχει μάθει πολλά από αυτόν τον πόλεμο, και που μπορεί να αναδυθεί πολύ πιο επικίνδυνη τις επόμενες εβδομάδες.